Forårsaktiviteter i den gamle havn

- Vi har ikke kunnet afholde årets forårsklargøring som et fælles arrangement, hvor vi plejer at hjælpe hinanden med større ting. Men på de privatejede skibe, hvor der er en fast besætning - tit en familie - som plejer at omgås hinanden, er vi begyndt at male og reparere. De fleste har også fået master på og har fået rigget skibene til med sejl, fortæller Lene Rosenberg Pedersen, der er formand for træskibsforeningen.

Træskibsforeningen har i løbet af vinteren fået to nye skibe i medlemskredsen, som nu tæller 25 skibe og 65 medlemmer. Man behøver nemlig ikke have et skib for at være medlem, men kan også være med, hvis man interesserer sig for træskibe og gerne vil støtte op om miljøet i Holbæk gl. Havn.