Se billedserie Nogle henlagde spadsereturen til bystranden på Blegstrædehagen, hvor der var god plads lørdag formiddag. Foto: Morten D. Christensen

Forår med forbehold

Holbæk - 21. marts 2020 kl. 14:32 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hvilken som helst lørdag formiddag vil der under normale omstændigheder herske en let form for kaos på Ahlgades brosten, når holbækkerne er på lørdagsindkøb.

Biler vil smyge sig rundt mellem hinanden i jagten på en parkeringsplads, og folk vil strømme ind og ud af byens butikker.

Lørdag den 21. marts 2020 er ikke sådan en lørdag.

Mange butikker holder i øjeblikket helt lukket for at mindske spredningen af coronavirus, og kun pletvise tøjstativer og skilte vidner om, at butikslivet ikke er gået helt i stå.

Byen ligger dog ikke øde hen, og der er mennesker på gaderne. Men slet ikke i det antal, der normalt ville være - og så tilmed på en forårslørdag, hvor solstrålerne bader bymidten i livslyst.

Foråret kommer netop som regeringen og Folketinget har indført forbud mod, at flere end 10 personer forsamles på offentlige steder. Det lader til, at holbækkerne har forstået budskabet, for på sn.dk's rundtur i byen lørdag formiddag var ingen i nærheden af at overtræde forbuddet.

På en bænk på Torvet i Ahlgade sidder Eva og Ove Rønsbro og nyder solen.

- Vi holder os hjemme det meste af tiden, men vi er ude på en formiddagstur. Man kan godt blive lidt desperat af at skulle være så meget inde, men vi forstår godt, hvorfor det er sådan, siger de.

Uden for byen, på Holbæk Fælled, er der god plads til alle. Faktisk er vennerne Mads Christiansen, Alexander Ibsen og Martin Laursen taget fra Roskilde for at spille discgolf på banen i Holbæk.

- Det kan godt blive lidt tæt i Roskilde og Valby, hvor vi ellers spiller. Her er der plads, og det er godt at komme ud efter en uge hjemme, siger Mads Christiansen.