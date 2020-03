Audebo Havecenter har et stort udvalg af fuglehuse og insektboliger til bierne. Her er det Gunnar Nielsen og Helle Langhoff med et par eksempler. Foto Jette Bundgaard.

Forår i havecentret

Mange har i disse uger ekstra tid derhjemme. Det kan måske være en god anledning til at hele familien går i plante-mode i haven. Det er nemlig nu, man - foruden primulaer, stedmoderblomster og påskeliljer - også kan begynde at planlægge den kommende sæson i haven:

- Det er tid at så blomsterfrø og forspire planter i vindueskarmen og på den måde forberede det, som senere skal i bedene i køkkenhaven og drivhuset, siger Gunnar Nielsen, som driver Audebo Havecenter sammen med sin familie. - Det er også nu, kartoflerne skal forspires. Det gør man bedst i vindueskarmen og ikke i kælderen, som nogen tror. Målet er at få en fin rød spire på en halv centimeter og ikke en lang bleg en på to centimeter, som knækker af med det samme, pointerer han.

Gunnar Nielsen minder om, at foråret også er det rette tidspunkt at gøde haven og give græsplænen kalk. Og mange flere haveaktiviteter venter:

- Det er nu man kan få dahliaknoldene, liljekonvallerne og de forskellig løg i jorden, fortæller han og slår samtidig et slag for havens insekter og fuglene:

- Havens fugle sørger for en miljøvenlig bekæmpelse af larver, men en del fugle har behov for at få stillet en god redekasse til rådighed. Der har vi et stort udvalg til stort set alle arter, med de største huse til ænder og ugler. Vi kan også hjælpe med insektboliger til de vilde bier, som jo er uundværlige ved bestøvningen af blandt andet frugttræerne, slutter Gunnar Nielsen.