En gruppe unge i Ladegårdsparken har tilsyneladende svært ved at følge det nuværende forsamlingsforbud.

Send til din ven. X Artiklen: For mange unge var igen forsamlet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For mange unge var igen forsamlet

Holbæk - 25. marts 2020 kl. 10:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budskabet om at blive hjemme og under ingen omstændigheder forsamle sig flere end 10 personer på offentlige steder har tilsyneladende svært ved at trænge igennen til en gruppe unge i Ladegårdsparken i Holbæk.

Læs også: Politiet holder øje med unge uromagere

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til dagbladet Nordvestnyt, at man tirsdag kort før klokken 18 fik en anmeldse fra området om, at en gruppe unge skulle være i slagsmål ved bebyggelsens parkourbane.

Avisen fortalte allerede tirsdag, at politiet mandag eftermiddag og aften i tre omgang var kørt til parkourbanen efter meldinger om unge, der skabte uro.

Ifølge politiets talskvinde, Charlotte Tornquist, var der dog ikke noget slagsmål, da politiet nåede frem tirsdag aften, og ligesom dagen før spredte gruppen af unge sig også hurtigt, da politiet kom frem.

- Der har angiveligt været flere end de tilladte maksimalt 10 personer forsamlet, men der var ikke grundlag for at rejse sigtelser, når de forsvinder. Men betjentene formanede de tilstedeværende, der var i alderen cirka 18 til 21 år, om at gå hjem og overholde forsamlingsforbuddet, siger Charlotte Tornquist til Nordvestnyt.

Midt- og Vestsjællands Politi lod tirsdag forstå, at man vil holde øje med situationen, og onsdag oplyser Charlotte Tornquist til avisen, at politiets forebyggelsesafdeling er i tæt dialog med Holbæk Kommune om, hvordan de to myndigheder i samarbejde kan gribe den aktuelle problemstilling med unge, der forsamler sig i strid med de nuværende regler og skaber utryghed for andre mennesker, an.