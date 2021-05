Se billedserie Vinderen af X Factor 2021, Solveig Mølle Lindelof , på scenen efrter sejren. Foto: Lasse Lagoni/TV2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

Send til din ven. X Artiklen: For første gang nogensinde kommer X Factor til byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For første gang nogensinde kommer X Factor til byen

Holbæk - 11. maj 2021 kl. 05:52 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Find din indre sangfugl frem og kom til pop-up casting til X Factor på Holbæk Bibliotek.

Onsdag den 19. maj er det for første gang muligt at komme til X Factor audition i Holbæk. Det sker til en såkaldt pop-up casting på Holbæk Bibliotek mellem klokken 13 og 18. Her kan du helt uformelt dukke op og synge foran nogle af X Factors castere.

Du skal synge minimum et vers og et omkvæd af en sang, og du skal være forberedt på at blive filmet til intern brug. Er du dygtigt nok, får du en chance for at komme med til de endelige auditions foran de tre dommere.

Normalt kommer du videre til de endelige X Faktor-auditions ved at komme til pre-casting i enten Aarhus eller København, men pop up-castingen fungerer som en forlomme, så du slipper for at tage til en af de to byer. Får du et ja her, er der chance for, at du kan synge foran de tre dommere.

Du skal minimum være fyldt 15 år den 1. januar 2022 for at kunne deltage.