Der er sket meget med Meget Mere Merløse, siden stedet blev indviet i 2016. Det skyldes blandt andet, at Meget Mere Merløse har været god til at skaffe donationer. Privatfoto

Fondspenge til aktivitetsbane i Merløse

Holbæk - 17. april 2020 kl. 21:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i januar sendte styregruppen for Meget Mere Merløse en ansøgning til Nordea Fonden i håb om at få en økonomisk håndsrækning. For kort tid siden kom svaret, og det var positivt.

Nordea Fonden har således valgt at støtte Meget Mere Merløse med 79.375 kroner. Det betyder, at der nu kan komme lys og strøm til den multifunktionelle aktivitetsbane i St. Merløse. Det oplyser Solvej Pedersen fra styregruppen for Meget Mere Merløse.

I en pressemeddelelse skriver hun, at det er vildt og helt fantastisk, idet pengene kom på et tidspunkt, hvor humøret var lavt i Styregruppen. Det skyldtes, at andre kommunale ansøgninger var gået i fløjten.

Timingen af støttekroner er også god, fordi der så kan føres strøm frem til aktivitetsvæggene og musikanlægget, mens anlægget bygges færdigt.

Den multifunktionelle aktivitetsbane er godt på vej i forhold til anlæg og byggeri. Det skyldes, at styregruppen tog den beslutning at ville låne mange penge for at kunne bruge tidligere donationer fra Danmarks Idrætsforbund og DGI's foreningspulje og Lokale- og Anlægsfonden. Senere når de mange forbud grundet corona ophæves, går styregruppen i gang med at søge støtte hos lokale firmaer, starter en ny indsamling hos borgere og kontakter flere foreninger og organisationer.

Med støtten fra Nordea Fonden vil fodboldformand Heino Sørensen og landskabsarkitekt Per Toft nu dog nu gå i gang med at ansøge Holbæk Kommune om byggetilladelse til opstilling af lysarmatur, så banen kan bruges, når det er mørkt, oplyser Solvej Pedersen.