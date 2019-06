Se billedserie Karin Lykke Groth og Jan Ibsen fra Holbæk Kunstforening glæder sig over fondspengene, der skal bruges på et trykt udstillingskatalog ved næste års udgave af Vestsjællands Kunstudstilling. Foto: Peter Andersen

Fondspenge bruges på længe ønsket kunstkatalog

Holbæk - 23. juni 2019

- Det kan være med til at løfte udstillingen, lyder det fra Jan Ibsen.

Han er formand for Holbæk Kunstforening, som netop har fået 20.000 kroner fra Sjællandske Mediers fonde.

Pengene skal bruges på at lave et udstillingskatalog, når kunstforeningen for fjerde gang står som arrangør af den åbne censurerede Vestsjællands Kunstudstilling, VK, til næste år.

Det kommer igen til at foregå på Galleri Æglageret i Holbæk, hvor kunstforeningen hører hjemme.

- De tidligere år har vi bare haft en A4-mappe liggende, som de besøgende har kunnet kigge i. Med pengene får vi mulighed for at lave et decideret katalog, som man kan have stående hjemme i reolen, og som kan give et tidsbillede af, hvordan kunsten var i 2020, fortæller bestyrelsesmedlem Karin Lykke Groth.

Hun har været tovholder på udstillingen de år, hvor det er foregået på Æglageret, men det er hele bestyrelsen og en række frivillige, der lægger arbejdskraft til i forbindelse med den årlige udstilling.

- Det er et kæmpearbejde at arrangere udstillingen. Selv om vi har fået indført, at kunstnerne i forbindelse med udvælgelsen bare skal indsende fotos af deres værker og ikke selve værkerne, fortæller Jan Ibsen.

Han suppleres af Karin Lykke Groth, som fortæller, at det især for de ældre deltagere kan give nogle problemer, når den digitale teknik skal i brug.

- Vi har fået lavet en hjemmeside med de relevante oplysninger for at gøre det så nemt for deltagerne som muligt. Men vi oplever, at der er mange, som ringer for at få hjælp, siger hun.

Kunstforeningen er i øjeblikket i gang med at få opdateret hjemmesiden, så den bliver nemmere at bruge.

- På den måde kan vi også være med til at hjælpe os selv, fortæller Karin Lykke Groth.