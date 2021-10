Fondsmidler til julesang

Se billedserie Mezzosopran Merete Laursen og sopran Aline Erbs synger igen i år julen ind på Holbæk Sygehus og denne gang er arrangementet støttet af Sjællandske Mediers fonde. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 09. oktober 2021 kl. 07:25 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Igen i år vil patienter, pårørende og ansatte på Holbæk Sygehus kunne fejre jul med sang og andagt, selvom dagene op til jul skal tilbringes på sygehuset.

Præst Thomas Gudbergsen har de sidste fem år arrangeret små julekoncerter og julesangsgudstjenester over tre dage op til 20 steder rundt omkring på sygehuset. Og i år bliver der igen mulighed for at holde julearrangementerne. Fondene tilknyttet Sjællandske Medier har valgt netop dette projekt i Holbæk som modtager af 5.000 kr. Fondene omfatter Næstved Tidende Fonden og Holbæk Venstreblads Støttefond af 1984 .

Thomas Gudbergsen er taknemmelig for donationen.

- De to sangere, der er tilknyttet, får tilsammen 20.000 kr. i honorar og jeg kan selv fra sygehuspræstebudgettet, som provstiet stiller til rådighed, honorere sangerne med 15.000 kr. Derfor har jeg søgt om 5.000 kr., så den sidste del af udgiften kan dækkes, siger Thomas Gudbergsen.

Glæde og opmuntring Julesangsarrangementerne er til stor glæde og opmuntring for patienter, pårørende og ansatte og derfor er jeg meget glad for, at det kan lade sig gøre igen i år, siger Thomas Gudbergsen.

I 2021 er det 13., 14. og 15. december, der bliver sunget og holdt andagt.

- Vi gør det for at synliggøre det kristne julebudskab for patienter og pårørende inde i dette hus, der har de vilkår, det har.

På tre dage når vi at holde 20 arrangementer rundt omkring i huset. Der er tale om små, korte musikalske andagter, hvor vi synger med og for dem, der er her, siger Thomas Gudbergsen og fortsætter:

De to sopraner Merete Laursen og Aline Erbs er begge helt unikke og kan synge helt skærgårdsrent ned ad hospitalsgangene. De synger både julesange og -salmer samt klassiske kærlighedsballader. Det er meget bevægende. Ikke mindst en lille koncert, som de holder i forhallen, hvor det kun er sangene, der synges, siger Thomas Guldbergsen, som selv står for at holde små juleandagter, hvor han læser Juleevangeliet rundt omkring på afdelingerne.

- Vi når helt ud til dialysepatienterne og ind på fødeafdelingen. Der er vi dog nødt til at samle forældrene ude på gangen til fællessang, fordi lydniveauet ellers er for højt for de nyfødte, lyder der fra sygehuspræsten.