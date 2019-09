Fond er bagstopper for turistmagnet

Se billedserie Nu starter planlægningen, som åbner for, at Skarridsøhjemmet kan genåbne som vandrerhjem og restaurant. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Holbæk - 29. september 2019 kl. 09:13 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny turistmagnet i Jyderup. Det er ambitionen for Holbæk Kommune og jyderupperne selv i et projekt, som formentlig ender med, at Skarridsøhjemmet bliver til vandrerhjem, mens den gamle campingplads ved Skarridsø bliver til et center for naturoplevelser, drevet af Naturpark Åmosen.

Holbæk Kommune har netop startet det nødvendige planarbejde, og den 10. oktober er der indbudt til borgermøde i Jyderup om sagen.

Fonden Jyderup, som byens borgere står bag, har længe arbejdet for det projekt, som der nu banes vej for. Fonden har også meldt ud, at den var parat til at købe Skarridsøhjemmet for at sikre, at det bliver indrettet til vandrerhjem.

Men nu vil fonden gerne have, at det er en privatperson, som påtager sig opgaven.

- Vi vil bestemt ikke stå i vejen, hvis en privatperson har mod på at gennemføre projektet. Tværtimod - vi håber på, at en privat vil byde ind, siger Niels Agerbo, som er formand for fondsbestyrelsen.

- Nu er der jo lagt op til, at vi får det samspil mellem et overnatningssted på Skarridsøhjemmet og et naturoplevelsescenter ved søen, som vi har arbejdet for. Så har vi opnået det, vi gerne ville, forklarer Niels Agerbo.

Fonden er dog stadig indstillet på at være bagstopper, hvis der ikke kommer en privat, som gerne vil have opgaven med Skarridsøhjemmet. I så fald vil fonden købe og indrette vandrerhjemmet, mens driften skal klares af en forpagter.

