Folkeskole-udspil samler partierne

Holbæk - 28. august 2020 kl. 15:10 Af Christina Quist

Skolestrukturen har gang på gang splittet lokalpolitikerne i Holbæk Kommune.

Sådan var det tilbage i 2015, hvor Socialdemokra­tiet og Venstre alene reducerede otte skoler til fire. Det var også tilfældet sidste år, da et flertal i kommunalbestyrelsen (S, DF, EL, SF og LL) godkendte en række anbefalinger på børneområdet, som indeholdt justeringer og indsatsområder, men ikke en strukturændring.

Mindretallet (V, R, LA og K) ønskede i stedet, at der blev kigget på, hvad der var af muligheder for andre strukturer og at få sat økonomi på disse.

Nu ser det dog ud til, at politikerne endelig har fundet fælles fodslag, når det gælder skolestrukturen.

Sådan skal folkeskolen løftes: Skolerne skal have tilført 21,3 mio. kr. i budget 2021. De penge skal sikre, at skolerne har realistiske budgetter.

Herudover skal der tilføres 10 millioner kroner, som bl.a. skal gå til at ansætte flere lærere og pædagoger.

Skolestrukturen skal ændres. De fire nuværende skoleområder skal afløses af 11 skoler med hver sin lokale skoleleder, skolebestyrelse og elevråd.

Seks skoler vil bestå af én matrikel, mens de øvrige vil bestå af to eller tre matrikler.

Tildelingsmodellen skal ændres.

Hele eller en større del af budgettet til specialundervisning skal placeres centralt.

Forslaget til en ny skolestruktur sendes i høring, når budget 2021 vedtages i oktober.

En ny struktur skal træde i kraft fra næste skoleår. I denne uge præsenterede borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) et politisk udspil, som vil medføre, at der fra næste skoleår vil være 11 folkeskoler i stedet for 4, hvis forslaget gennemføres. Samtidig skal der tilføres penge til skolerne, så de ikke bare kan holde deres budgetter, men også kan løfte kvaliteten.

Udspillet skal i den kommende tid drøftes politisk, ligesom det til oktober skal i høring. Allerede nu ser det dog ud til, at alle partier i kommunalbestyrelsen støtter forslaget, selvom flere har forslag til småændringer. Det viser en rundringning, avisen har lavet.

Her er, hvad gruppeformændene siger om udspillet:

Camilla Hove Lund (V): - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke syntes, det var godt nok med de anbefalinger, der kom sidste år. Så vi er rigtig glade for, at det nu kan lade sig gøre, fordi det var det her, vi gerne så. Vi synes, vi har puttet en masse penge i folkeskolen i de sidste budgetter, men vi kan bare ikke rigtig se, at der sker nogen ændringer på kvaliteten. Og vi tror, noget bunder i struktur, men også måden, man arbejder med kvalitet på. Jeg tror, det her udspil kan være med til at ændre noget. I Venstre har vi budt ind med, at når vi skal til at arbejde med kvalitet, skal man også arbejde med nogle målepunkter.

John Harpøth (DF): - Det er positivt, man tager fat i de problemstillinger, der er. Specielt med den løbende ikke-styrbare økonomi. Vi hilser også en strukturændring velkommen. Personligt har jeg det sådan, at når man laver en strukturændring, skal det have lov til at bundfælde sig. Og det har ingen af de strukturændringer, vi har lavet, fået lov til. Der har ikke været ro omkring det, før vi har ændret det igen. Det ved jeg. Omvendt kan man sige, at hvis der er noget, der ikke fungerer, skal man måske vende skråen, hvis det medfører, at vi får velfungerende skoler, hvor vi sender elever ud i den anden ende, som er klar til de udfordringer, der venter.

Emrah Tuncer (R): - Som udgangspunkt er jeg positivt indstillet over for det her udspil. Det er noget af det, vi har snakket om i adskillige år, at vi vil tilbage til mindre skoler med en leder på hver skole, eget budget og en forældrebestyrelse. Når det er sagt, synes jeg, vi denne gang skal lytte til de høringssvar, der kommer. For det her er et politisk udspil, som ikke er drøftet med medarbejderne, forældrene og bestyrelserne. Så vi skal tage høringssvarene seriøst og rette udspillet til, hvis høringssvarene kræver det. Det kan betyde en ny høring og en ny proces, men så må vi vente.

Karen Clausen (EL): - Det er noget, jeg har ønsket mig siden 2015. Det er rigtig godt. Vi har nu sagt, vi skal have penge til at lukke hullet (penge til realistiske budgetter, red.), og derfor skal tildelingsmodellen laves om. Vi sætter skolerne fri og giver dem deres selvstændighed tilbage. Vi skal ikke have de store skolebestyrelser, som folk er trætte af, fordi det hele har været så fjernt. Og medarbejderne skal igen føle, de har indflydelse på deres egen hverdag. Alle de ting vil i sig selv, tror jeg, give langt bedre læring og trivsel. Jeg er lidt usikker på, om man har ramt plet med de skoler, der fortsat skal have et ledelsesmæssigt samarbejde. Dér må vi lytte til, hvad forældre og medarbejdere derude siger.

Søren Stavnskær (LA): Udspillet er helt i tråd med det, vi allerede gav udtryk for i sidste valgperiode. Sammen med G11 (et mindretal i det daværende byråd, red.) stillede vi os dengang op ude ved Ågerup Skole og sagde, at vi ville have, at alle skolerne bestod, og vi ville samtidig gerne have decentralisering. Det var også et af de store punkter i valgkampen for langt de fleste partier, så der er ikke noget nyt i det her. Så vi er meget positive i forhold til udspillet. Dog er det vigtigt for os, at vi får lavet noget målbart. Så vi kan sikre, at de penge, vi bruger, rent faktisk også skaber nogle resultater. Og så er vi ikke helt enige i den opdeling af skolerne, man har valgt.

Bente Röttig (SF): - Det er lige præcis noget af det, SF gik til valg på sidste gang. Jeg er rigtig glad for forslaget om strukturen. Jeg er også glad for, at vi kan sætte flere penge af, end der skal til bare for at lukke det hul, der har været på de enkelte skoler. Og at vi gør noget ved tildelingsmodellen. Jeg vil have særlig fokus på den drøftelse, der skal være om centraliseringen af specialundervisningsmidlerne. For når vi går over til 11 skoler, hvor økonomien kan være lidt forskellig, vil det af hensyn til alle være godt, hvis vi får en central model, hvor der selvfølgelig er dialog med lærere og ledelse i forhold til det enkelte barn. Men så det bliver ens for alle.

Michael Suhr (K): - Jeg tror, der er gået valgkamp i den. For vi har tidligere fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Men hvis der går valg i den, og vi gør sådan her, er jeg meget glad. For jeg vil gerne have én skole - én by - én leder. Hvis man skal fylde lidt ovenpå, vil jeg gerne have, at de laver et forsøg på en af skolerne, hvor de giver den et to-årigt budget. Og så skal skolelederen selvfølgelig have mulighed for at bestemme noget. Det er denne decentralisering af skolesystemet, vi har kæmpet for i to valgperioder.

Finn Martensen (LL): - Lokallisten har presset på for, at man skulle have nogle selvstændige skoler. Det skrev vi også i vores valgprogram. Det med 11 skoler er fuldstændig i tråd med det, vi gerne vil. Jeg mener dog, man skal justere forslaget lidt, så der ikke er tre skoler, der skal arbejde sammen. Jeg synes, man kun skal have to matrikler, de steder, hvor der er forslået tre. For eksempel bør Stestrup Skole hænge sammen med Tølløse Skole og Knabstrup Skole med Kildebjergskolen. Det er nemmere at samarbejde, når man kun er to skoler, og nogle har tidligere hængt sammen. Så det håber jeg, kan blive justeret.