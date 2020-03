Mikkel Vale er sognepræst i Kirkerne på Tuse Næs. Foto: Jette Bundgaard.

Folkekirken i en Corona-tid

31. marts 2020
Af sognepræst Mikkel Vale

Danmark er lukket ned på grund af Corona-epidemien. Det gælder også landets kirker, hvor gudstjenester er aflyst, og kirkebænkene står tomme.

Mikkel Vale, som er præst i Kirkerne på Tuse Næs, reflekterer i den anledning over kirkens opgave:

Et provokerende slogan lyder: »Du skal ikke gå i kirke. Du skal være kirke.« Det er oprindeligt tænkt som en protest mod den mondæne og småborgerlige kristendom, hvor man har gjort sin kristenpligt, hvis man har vist sig i kirken søndag morgen. Men i de her corona-tider har det lige pludselig fået en ny betydning. For kirken er lukket, så nu bliver vi nødt til at »være kirke«, da vi ikke kan gå i kirke.

Som præst er det skræmmende. For egen regning kan jeg i hvert fald sige, at det er som et tæppe, der bliver revet væk under mig. Jeg er sammengroet med folkekirken og har været ansat i kirken og levet i dens rytme og rum i 33 år. Men i år skal vi ikke holde påskegudstjenester. Der bliver skrevet meget om, hvor voldsomt det er, at OL bliver udskudt på grund af Coranavirus. Jeg synes, det er mange gange mere rystende, at påsken ikke bliver fejret i kirkerne - måske for første gang i Danmarks mere end tusindårige kristne historie. Det er vildt!

Men rysteturen har også været en god øjenåbner - selvom Covid-19 er en tragisk omstændighed. Kirkens vigtigste opgave er nemlig blevet meget tydelig. I disse dage bliver det klart, at kristendommen ikke handler om bygninger, højtider og traditioner. Eller sagt lidt smart: præstens opgave er ikke at sælge traditioner. Præstens opgave er ikke at lave PR for bygninger. Præstens opgave er ikke at udbrede budskabet om gudstjenesters dejlighed. Nej, kulturhistorie, gudstjenester, kirkeår, traditioner og bygninger har i århundreder været kristendommens ramme og menighedernes værktøj, men det centrale er noget andet. Det er budskabet om, at Gud er god.

I disse dage er rammen blevet en anden. Kirkebygningerne er lukkede. Gudstjenester aflyst eller udskudt. Nu skal vi til at finde ud af at »være kirke« uden at gå i kirke.