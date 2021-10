Se billedserie Gislinge Multiforum, som projektet hedder, tager udgangspunkt i, at der skal ske en udbygning og modernisering af den nuværende hal. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Folkeaktier skal sikre penge og ejerskab til Multiforum-idé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkeaktier skal sikre penge og ejerskab til Multiforum-idé

Holbæk - 20. oktober 2021 kl. 05:58 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Arbejdet med at omdanne Gislingehallen til et mødested for alle byens borgere er gået ind i næste fase.

For nyligt satte initiativgruppen bag Gislinge Multiforum nemlig gang i salget af folkeaktier til støtte for projektet, der blandt andet handler om at modernisere og udbygge hallen, så den kan rumme flere aktiviteter.

Tanken er, at Gislinge Multiforum skal være et mødested på tværs af alder og interesser.

Borgerne i den lille stationsby er tilsyneladende med på idéen. For der har været godt gang i salget af folkeaktierne, der koster 250 kroner per styk.

Det fortæller Thomas Wulff, som er med i initiativgruppen til Gislinge Multiforum.

- Det går rigtig godt. Indtil videre har vi solgt folkeaktier for 20.000 kroner. Det er private, der er købt dem. Jeg tænker, at med den opbakning, vi har fået, viser det tydeligt, at befolkningen i Gislinge gerne vil det her, siger Thomas Wulff.

Sender et godt signal Visionerne for Gislinge Multiforum er store, og regningen ligeså. Derfor opstod idéen om at sælge folkeaktier, forklarer Thomas Wulff:

- Det er et stort projekt, og vi vil gerne vise Holbæk Kommunalbestyrelse, at lokalbefolkningen gerne vil det her og bakker op. Men vi gør det også for at skabe ejerskab til projektet i lokalmiljøet, siger han.

Thomas Wulff fortæller videre, at oprettelsen af Gislinge Multiforums folkeaktier er godkendt af Indsamlingsnævnet. Og at de penge, der kommer ind via folkeaktierne vil indgå i det samlede budget til Gislinge Multiforum.

- Det er en form for donation til projektet. Bliver projetet realiseret, kan man som borger sige, man har været med til at gøre det muligt. Og bliver projektet ikke realiseret, får borgerne deres penge retur, siger Thomas Wulff.

Fokus på erhvervslivet Indtil videre er det kun private, der kan købe folkeaktier. Men det bliver der formentlig snart ændret på.

Efter efterårsferien er det planen, at der skal laves sponsoraktier for erhvervsdrivende. Her vil det blive muligt at donere et større beløb til projektet.

- I forhold til sponsoraktierne arbejder vi på en løsning, så sponsorerne kan få deres donation dokumenteret på byggeriet. Det kunne for eksempel være et messingskilt i hallen, hvor sponsorernes navne bliver indgraveret i, fortæller Thomas Wulff.

Folkeaktierne sælges foreløbigt frem til august næste år.