Mange er klar til at give en hånd i disse coronatider med alt fra indkøb til hundeluftning og en snak. Faktisk står de i kø for at tilbyde hjælp, mens færre har ytret ønske om hjælp. Foto: Foto: Kristina Herlev Wulff

Send til din ven. X Artiklen: Folk står i kø for at hjælpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folk står i kø for at hjælpe

Holbæk - 20. marts 2020 kl. 13:52 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbud om hjælp til at handle, lufte hund og passe børn skyder op på Facebook. Skriv eller ring, og der står mælk og brød, ketchup og toiletpapir uden for døren.

Så mange er klar til at give en hånd , at folk står i kø for at hjælpe på Facebook. Men kun få har til nu bedt om hjælp.

"Få/tilbyd hjælp under coronakrisen i Holbæk Kommune" er en flere grupper, hvor der kan søges og tilbydes hjælp.

Det fik Pia Bak fra Mørkøv til at melde sig. Som sognemedhjælper i Vor Frue Kirke i Kalundborg er hun hjemsendt og har overskud af tid og energi.

- Jeg kan godt forstå, ældre er bange for at gå ud, og der er syge og mennesker i karantæne. Jeg kan lufte hund, handle og snakke med god afstand eller via telefon. Jeg taler allerede med min bedstemor over telefon, forklarer Pia Bak.

Vigtigt at hjælpe Det er naturligt for hende at hjælpe både som ansat inden for kirken og en baggrund med socialt arbejde.

- Det betyder meget for mig at hjælpe, og det glæder mig at gøre en forskel. Men det er nyt, ind til videre har jeg ikke fået henvendelser om brug for hjælp. Men jeg er klar, lover hun.

I Holbæk har Manouchehr Jafari været ude at handle et par gange. Han og konen Nasrin Najafi har fået lidt for god tid, efter hun måtte lukke sin Salon Shade i Nygade i Holbæk.

- To af vores kunder bad om hjælp, men vi vil give alle en hånd og hjælpe. Vi skrev det på vores hjemmeside og Facebook, men ikke alle er på sociale medier, de kan ringe på 22807550. siger Manouchehr Jafari.

Han handler, får betaling over MobilePay, sætter varer foran døren og ringer. Han stoler på folk, det skal man i disse coronatider, understreger han.

Hånd til erhvervsliv "Få/tilbyd hjælp under coronakrisen i Holbæk Kommune" er både hjælpecentral, kontaktforum og samlingssted, fortæller Alexander Larsen, der er administrator sammen med stifteren Bettina Luna Steppat Amodio, begge Holbæk.

-Det er en svær tid. Jeg har selv en far på genoptræningsophold, som jeg ikke kan besøge, og jeg har venner og familie med forretninger, der er hårdt ramt, forklarer han.

Det er et åbent forum, alle kan søge og tilbyde hjælp, og og erhvervsdrivende kan gøre opmærksom på, de fortsat arbejder, og hvem der leverer take away.

- Det vil være fedt, hvis alle virksomheder og forretninger åbner, når coronakrisen er ovre. Vi gør det af kærlighed til Holbæk, det koster ikke noget, heller ikke at få bragt varer ud, fastslår Alexander Larsen.

En mor med et par børn har fået bragt den tube ketchup, hun ikke fik med i indkøbskurven. Et par karantæneramte unge kvinder fik leveret toiletruller og brød.

I coronahjælpegruppen er der henvisning til "Corona hjælpegruppe Sjælland" og omvendt.

- Vi skal hjælpes ad, mit tilbud er at handle ind, det er de konkrete ting, der betyder noget. Ingen har henvendt sig, men det er positivt, at mange tilbyder hjælp. Som tiden går, kan behovet stige, og jeg er klar, lover Kim Malmberg, manden bag Sjællandsgruppen.