Fokus på bæredygtighed i nyt børnehus-byggeri

Analysen skal pege på, hvor i byggeprojektet de klima­mæssigt bedste løsninger ligger gemt. Herefter er det planen, at kommunerne modtager støtte fra Real­danias Covid-19-pulje til også at kunne realisere de grønne tiltag for samlet set 22 millioner kroner.

- Med et suspenderet anlægsloft har mange kommuner benyttet muligheden for at fremrykke og igangsætte flere store byggeprojekter ovenpå coronakrisen. Det giver os en ret unik mulighed for at søge og afprøve nye løsninger i byggeriet, som kan gøre en reel forskel for klimaet og bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Nu hjælper vi i alt 28 af landets kommuner med at gå i front og finde nye, bæredygtige løsninger i deres byggeprojekter. Løsninger, som forhåbentlig kan inspirere og genbruges - også i landets øvrige kommuner, udtaler Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, i pressemeddelelsen.