Første politimand på drabssted: Der var virkelig meget blod

Holbæk - 23. november 2020 kl. 12:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der var ikke noget at stille op, da politiet nåede frem til rækkehuset på Elmevej i Kundby om morgenen den 15. november sidste år efter meldingen om, at den 35-årige beboer, Jeanette Rømer Hansen, var blevet stukket ihjel.

Læs også: Drabstiltalt mand ringede til familie og politi mellem to drab

Det fortalte den politimand, der var først fremme på gerningsstedet, da han mandag formiddag ved Retten i Næstved afgav vidneforklaring om, hvordan han og kollegaen fandt den livløse kvinde i hendes lille have.

Ifølge politimanden nåede de frem cirka 20 minutter efter, at politiet havde fået et opkald fra Jeanette Rømer Hansens eks-kæreste og far til deres i dag fem-årige datter, hvor den 40-årige mand fortalte om drabet.

Mindre end halvanden time tidligere havde han også ringet til politiet med beskeden om, at han havde stukket sin 31-årige samlever ihjel i deres hjem i Ruds Vedby.

- Vi får en melding om knivstikkeri og muligvis drab i Kundby. Da vi kommer frem og kigger ind, kan jeg se blodpletter i køkkenet. Døren er ikke låst, og vi går ind. Her kan jeg se blodpletter på væggene op mod førstesalen, men der er ingen personer deroppe, og min kollega siger, at der heller ikke er nogen i stuen, forklarede politimanden.

- Men der var godt nok en del mere blod i stuen og på døren ud til haven. Jeg går derud, og dér ligger en kvinde i morgenkåbe derude cirka to-tre meter fra havedøren. Der er virkelig meget blod, tilføjede politiassistenten, der hurtigt konstaterede, at den 35-årige kvindes liv ikke stod til at redde.

På stuebordet fandt de to betjente en blodig køkkenkniv.

Dobbeltdrab for retten Sagen om dobbeltdrabet på de to kvinder i Ruds Vedby og Kundby, som den 40-årige mand er tiltalt for, begyndte ved Retten i Næstved tidligere på måneden og fortsatte mandag med blandt andet politimanden i vidneskranken.

Fra sagens start har det været klart, at den 40-årige nægter sig skyldig i både drab og vold med døden til følge. Det på trods af, at han erkender, at han »forårsagede« samleverens og eks-samleverens død i de tidlige morgentimer den 15. november sidste år. Men da han efter sit eget udsagn ikke har nogen erindring om, hvad der skete, nægter han sig altså skyldig.

I sidste ende bliver det op til domsmandsretten i Næstved at afgøre, hvad den 40-årige eventuelt skal dømmes for. Der forventes at falde dom i sagen næste mandag.

Ved det første retsmøde brugte specialanklager Susanne Bluhm en del tid på at gennemgå de forklaringer, som den 40-årige faktisk kom med overfor politiet og foran en dommer i grundlovsforhøret på drabsdagen. Dengang skal han have sagt, at det på drabsnatten slog klik for ham, fordi den 31-årige kvinde havde sagt, at hun ville forlade ham og tage parrets to fælles børn fra ham. En forklaring han ikke kunne huske, da han blev foreholdt den under sin afhøring på den første retsdag.

Telefonbeskeder På mandagens retsmøde gennemgik anklageren nogle tekst-noter, som den 31-årige samlever skal have skrevet på sin telefon i månederne forud for drabet. Nogle af noterne fra efteråret 2019 handler om, at hun i stigende grad oplevede den nu drabstiltalte som voldelig, ligesom han flere gange skal have truet hende med en kniv, lyder det i noterne.

Den 31-årige nu afdøde kredser også om, at den 40-årige skulle være hende utro med den 35-årige eks-kæreste i Kundby, som altså også blev dræbt for lidt over et år siden. Nogle af tekst-noterne har karakter af, at den 31-årige stiller spørgsmål, som hun deler med den 40-årige, og som han forsøger at besvare.

Forsvarsadvokat Kristian Mølgaard læste også op af en iMessage-korrespondance mellem den tiltalte og den 31-årige fra september 2019 - altså et par måneder før den fatale nat. Her er det gennemgående træk, at den 40-årige erklærer sin kærlighed til kæresten, mens hendes svar primært udtrykker mistillid til ham og blandt andet handler om hans påståede utroskab, og at hun ikke længere har lyst til at være sammen med ham.

- Det har været så indviklet det hele. Hun (den 31-årige, red.) kørte hele tiden i, hvad jeg havde med Jeanette, sagde den 40-årige i retten mandag.

Han har både i beskederne og i sine forklaringer under den igangværende retssag afvist, at der skulle være hold i beskyldningerne om utroskab.

Afdødes mor i retten Mandag var også moren til den 35-årige dræbte Jeanette Rømer Hansen indkaldt som vidne for at give sin vurdering af forholdet mellem hendes datter og den drabstiltalte mand. Moren mente, at hendes datter, der i 2015 fik barn med den tiltalte, nok ikke havde haft det særligt godt med, at den tiltalte var blevet kæreste med den 31-årige. Det var morens vurdering, at den 35-årige datter følte, at den 31-årige kvinde modsatte sig, at den 40-årige mand havde kontakt til sin lille datter.

