Første dimittender på ny uddannelse: Rollemodeller, men endnu ikke verdensmestre

Det første kuld finansøkonomer uddannet på HUSC i Holbæk fik onsdag overrakt deres eksamensbeviser. De fik ros for deres evne til at omstille sig i en svær tid - og for at være rollemodeller for andre unge.

Selv om dagens hovedpersoner kun talte 17 i antal (enkelte var ikke til stede), var den symbolske betydning af de nyudklækkede finansøkonomer fra Zealand Sjællands Erhvervsakademi ikke til at undervurdere, da de onsdag eftermiddag blev fejret ved en dimission på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) i den gamle kaserne.

Holdet er nemlig det første til at afslutte den toårige uddannelse til finansøkonom, som åbnede i Holbæk i 2019. Uddannelsen sigter mod at uddanne de studerende til at få arbejde i blandt andet bank-, forsikrings- og ejendomssektoren.

Et gennemgående træk i rækken af taler ved dimissionen var den rolle, de unge mennesker har haft i opbygningen af den lokale uddannelse, der formelt er en såkaldt uddannelsesstation under finansøkonomuddannelsen hos Zealand i Næstved. Og de rammer, der på grund af pandemien, blev noget anderledes end forventet.

Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), roste dimittenderne for, at de havde modet til at vælge en helt ny uddannelse.

- I gjorde ikke bare noget godt for jer selv. I gjorde også noget for andre og kommende studerende, da I valgte denne uddannelse i Holbæk. I er rollemodeller for mange andre unge, sagde borgmesteren, der var årets gæstetaler ved dimissionen.

Hun sendte også en stor tak til folkene på HUSC, der gennem nogle år har arbejdet på at opbygge et lokalt uddannelsesmiljø i Holbæk.

Et vellykket forsøg Studieleder på finansøkonom-uddannelsen, Jan Mandrup Jacobsen, sagde i sin velkomst, at han tilbage i 2019 var blevet irettesat af en underviser, da han havde kaldt det nystartede hold i Holbæk for et »forsøg«.

- Det holdt jeg op med. Men i dag vil jeg gerne sige, at jo var et forsøg. Og et vellykket forsøg, understregede han og takkede i den forbindelse blandt andet Holbæk Erhvervsforum for at hjælpe med kontakten til det lokale erhvervsliv, der har taget de studerende ind i praktik.

Han havde også et godt råd med til de nye finansøkonomer.

- I skal huske på, at der er endnu mere, I nu skal ud at lære. I kan en masse, men lad være med at tro, at I nu er verdensmestre. I har kvalificeret jer til VM, men I skal stadig arbejde for det. Hvis I kommer med den rigtige attitude, er de helt tossede med jer i erhvervslivet, sagde Jan Mandrup Jacobsen.

Rektor for Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Ulla Skaarup, bemærkede i sin dimissionstale, at de studerende også har skullet forholde sig til en corona-situation, der vendte op og ned på meget. Selv om en del af finansøkonom-studiet er tilrettelagt som online-undervisning, blev det noget mere end forventet.

- Det jeg har lært, og som jeg også tror, I har lært, er, at vi er dygtige til online-undervisning. Men vi har også lært, at det er vigtigt med det personlige møde mellem mennesker. Ægte relationer opstår i mødet mellem mennesker, sagde Ulla Skaarup.

Priser til studerende Som alle andre uddannelser med respekt for sig - og sine studerende - har finansøkonomuddannelsen også indstiftet flere priser, som blev uddelt ved onsdagens dimissionsfest. Prisen »Det røde æble« til en ekstraordinært flittig og pligtopfyldende studerende tilfaldt Marcus Petersen.

Monika Hansen modtog prisen »Årets højdespringer«, der gives til en studerende, som har gennemgået en stærk både faglig og personlig udvikling. Og endelig gik prisen »Den lyserøde brosten« til Fie Petersen for at være konstruktiv kritisk.

Slutteligt uddelte de studerende gaver til deres undervisere.

