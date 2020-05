Cecilie Bang og Nicolas Schipper har på grund af corona-krisen måttet skubbe deres Haku Festival til næste år. I stedet arrangerer de hen over sommeren og efteråret forskellige mindre events, der skal give smagsprøver på den store festival. Blandt andet Haku Retreat på Orø.

Første bid af festival tages på Orø

Selv om de har måttet skubbe deres Haku Festival til næste år, så har parret bag festivalen, Cecilie Bang og Nicolas Schipper, ikke opgivet at give holbækkerne og andre interesserede en oplevelse med sydamerikansk islæt.

I dagene 19. til 21. juni arrangerer de således Haku Retreat for at give en lille smagsprøve på, hvad man kan komme til at opleve, når den store festival afvikles næste år i Østre Anlæg i Holbæk.