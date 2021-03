Familien Dahl-Olsen bestående af far Torben, mor Karina samt børnene Sebastian, 9, og Isabella, der fylder 11 i morgen, har i nu ét år været på sejlende langfart med udgangspunkt i Holbæk. Her fra efteråret 2020 på Gran Canaria.

Første år af familiens drømmesejlads: Sådan er det gået

Mens vi herhjemme i Danmark tripper længselsfuldt efter, at foråret for alvor bider sig fast, befinder familien Dahl-Olsen sig lige nu under ganske milde himmelstrøg i Caribien.

- Det er ikke ret svært at have det godt, når man ligger på strande med lyserødt koralsand og palmer. Og når solen skinner 29 dage om måneden, og vandet er 27 grader varmt, skal man virkelig anstrenge sig for at sige, at den er en træls dag, lyder det fra 39-årige Torben Dahl-Olsen på telefon fra den lille ø-stat Curacao i Det Caribiske Hav ud for Venezuelas kyst.