Betjente beslaglagde fredag en 45-årig mands bil i Tuse, inden de afleverede ham i et fængsel.

Først røg bilen - så røg han i fængsel

Det viste sig, at han ikke havde noget kørekort, og derfor blev han sigtet for kørsel uden førerret.

Og da det var tredje gang inden for de seneste tre år, at han blev taget i kørsel uden kørekort, valgte politiet at beslaglægge hans bil.