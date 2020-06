Fønixensemblet i Holbæk byder i den kommende sæson blandt andet på en uropførelse af et værk af komponisten Fuzzy.

Fønixensemblet med variation

Gennem flere sæsoner har Fønixensemblet i Holbæk haft et overordnet tema, som har haft indflydelse på musikvalget ved de enkelte koncerter.

Men i den nye sæson, som går i gang efter sommerferien, kommer til at byde på koncerter med forskellige temaer.

Fønixensemblet indledte tidligere på året et samarbejde med vokalensemblet Theatre of Voices, og det bliver udbygget i den nye sæson.

Den danske komponist Fuzzy er blevet hyret til at skrive et stykke musik til de to ensembler, og det værk bliver uropført ved en koncert i februar næste år.