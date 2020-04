Følger dronningens opfordring: Indsamling til næsten 700 ældre

Hendes Majestæt ønsker i stedet, at danskerne sender en buket til ældre medborgere, der har det særligt svært i denne coronatid, hvor mange er afskåret fra at besøge eller få besøg af familien.

Dén opfordring bed Annie Glerups datter mærke i, og hun fik overtalt sin mor til at lave en indsamling, hvor folk kunne donere penge via MobilePay, så der kunne sendes buketter til de cirka 65 beboere på Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse på dronnings fødselsdag.

- Der kom mange flere penge ind, end vi skulle bruge, og så stod vi der og skulle finde på noget mere. Vi udvidede med flere plejecentre, og nu er vi nået op på 692 ældre mennesker på plejecentre, i ældreboliger og andre steder for ældre. Så man må sige, at det har grebet noget om sig i forhold til udgangspunktet, siger Annie Glerup.

Tirsdag sidst på formiddagen var der indsamlet cirka 27.500 kroner i kontante bidrag. Hertil kommer sponsorater fra blandt andet brugserne i Vipperød, Tølløse og Undløse. Dermed manglede der et mindre beløb for at komme helt i mål, men Annie Glerup regner med, at det nok skal lykkes i løbet af onsdagen.