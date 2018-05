Dorte Ibsen er tilbage i Butik Mariannes afdeling for dametøj og herretøj. - Jeg er superglad for at have hende tilbage, for jeg kan ikke undvære hende, siger Marianne Pedersen(th.).Foto: Elisa Hauerbach

Fødselsdag - og genforening

- Fødselsdagen fejres med pomp og pragt. Fra onsdag til lørdag er der supergode priser på en masse varer, og i den nyindrettede kup-kælder er der ekstra gode kup i samme periode. Det vil i fremtiden være derned man skal, hvis man leder efter et supergodt tilbud. Afdelingen med tøj til kvinder med former og kurver i plus-size er rykket over til skoafdelingen. Udvalget er blevet meget større og nu præsenteres tøjet rigtig flot, på et stort velindrettet areal,som afdelingen fortjener. Det er som tidligere nævnt, Lina Falster der kommer til at være afdelingsansvarlig for sko og plus-size tøjafdelingen, for så kan jeg glæde mig over at kunne få min uundværlige og højt skattede medarbejder, Dorte Ibsen, tilbage til afdelingen for dametøj og herretøj. Så skal vi have humøret op - og rodet ned. Det bliver så godt - og jeg glæder mig til at arbejde side om side med hende her i afdelingen igen. Vi har en helt speciel dynamik og vores egen jargon, med grin og spræl, kombineret med seriøs kundeservice, siger Marianne Pedersen.