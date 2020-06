Fødselsdag hos ostemanden

Ostehandler Martin Vorsøe holder fire års fødselsdag med Gendarmer Ostedelikatesse - til og med lørdag, hvor der er gratis tiramisu til kunderne. Martin Vorsøe har også osteforretning i Espergærde, og det er en nyansat her, italieneren Piero Bagnarelli, som kreerer den berømte, italienske dessert med rigelige mængder af flødeosten mascarpone.

- Den kan for eksempel bruges til noget røget laks eller som en lækker salatdressing, siger Martine Vorsøe om sommersalaten, der allerede er populær hos kunderne. Det samme er det, Martin Vorsøe en gang har kaldt, 'holbækkernes yndlingsost', nemlig Bernstein Grubé fra Thise.

Martin Vorsøe er på forskellig vis er engageret i sin branche, han er blandt andet formand for Ostehandlerforeningen for Danmark. Han kan melde om god handel i begge sine forretninger og 'normale' tilstande igen efter corona:

- Vi mærker ikke mere til, at samfundet har været lukket ned. Folk er glad og gode til at vise hensyn, slutter han med et smil.