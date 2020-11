Susanne Johansen har fået Sundhedsstyrelsens ultimative kvalitetsstempel til sin fodterapiklinik. Foto: Elisa Hauerbach.

Fodterapiklinik får kvalitetsstempel

Holbæk - 18. november 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Kvaliteten i Klinik for fodterapi på Holbækvej 10 b i Jyderup har fået et ekstra nøk opad og er blevet akkrediteret af Sundhedsstyrelsen.

Hvis Sundhedsstyrelsen uddelte Smileyer, ville klinikken have fået en af den slags, der er grøn og smilende. For alt har vist sig at være i den skønneste orden på klinikken i Jyderup. Derfor er klinikken blevet akkrediteret, hvilket er det ultimative kvalitetsstempel, som en fodterapiklinik kan få af Sundhedsstyrelsen.

Akkrediteringen er ikke blot et enkelt kontrolbesøg, men kulminationen på en længere læringsproces, som starter længe inden, de såkaldte surveyors fra Sundhedsstyrelsen kommer på besøg.

- Jeg har gennem mange måneder arbejdet på at kunne opfylde alle krav i de otte standarder, som vi skal leve op til for at modtage akkrediteringen. Vi er derfor glade for at være nået over målstregen og kan tilbyde vores patienter de allerbedste rammer, siger statsautoriseret foderapeut Susanne Johansen.

Klinikkens hygiejne er en af de mest omfattende standarder, hvor klinikken skal bevise, at den lever op til krav om blandt andet sterilisation af instrumenter, rengøring, håndhygiejne og opbevaring af steriliserede instrumenter.

- Jeg levede i forvejen op til kravene om hygiejne, som sundhedsmyndighederne har strammet meget op på i de sidste par år. Akkrediteringen har dog givet anledning til at gå det hele igennem, også datasikringen, og sikre, at alt er, som det skal være, så patienterne nu kan vide sig helt sikre, når de bliver behandlet hos mig, siger Susanne Johansen.

I forvejen har fodterapeuten på klinikken en statsautorisation, som i sig selv er et kvalitetsstempel. Det viser blandt andet, at fodterapeuten har en offentlig uddannelse og skal leve op til de samme krav, som alle andre autoriserede sundhedspersoner. At Sundhedsstyrelsen fører kontrol med klinikken, og at patienter har mulighed for at klage og søge erstatning i det offentlige klagesystem.

Klinikken i Jyderup er en af ud af mange, der bliver akkrediteret i hele landet i løbet af de næste par år.

Fodterapeuter er en af de sidste sundhedsfaglige grupper, der bliver akkrediteret, hvilket sker på lige fod med andre autoriserede sundhedsfaglige grupper såsom læger, fysioterapeuter og tandlæger.