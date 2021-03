Drikkedunkene skal snart deles af U14-drengene i Mørkøv og Svinninge. Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fodboldklubber fusionerer for at holde på spillerne

Holbæk - 17. marts 2021 kl. 15:38 Af Jeppe Hee Rømer

Det var mere af nød end af lyst, at Mørkøv IF inviterede de omkringliggende fodboldklubbers U14-hold til fælles vintertræning på deres kunstgræsanlæg. Klubben havde nemlig kun 10 tilmeldte spillere i aldersgruppen, og det er ikke nok til et 11-mandshold. Svinninge IF stod i samme situation og har derfor trænet med Mørkøv IF's drenge siden november.

Det samarbejde er gået så godt, at de to klubber nu slår U14-årgangen sammen under navnet SMIF. Det vil sige, at der nu kan samles 20 spillere i årgang U14, og derfor kan der stilles med et 11-mandshold.

- Vi stod i samme situation, hvor det var ved at falde fra hinanden, fortæller Frank Saksun, der er formand i Mørkøv IF og bakkes op af Peer Lysen, ungdomsformand i Svinninge IF:

- Hvis ikke vi kan tilbyde 11-mandsfodbold, så rejser spillerne til andre klubber, som kan, siger han.

SMIF, kommer til at spille i sorte og hvide spillerdragter, og træningen kommer til at foregå i både Svinninge og Mørkøv. Begge formænd peger på vigtigheden af at kunne tilbyde de unge i området fodboldtræning. Konkurrencen er nemlig hård, både fra større klubber og andre sportsgrene.

- Vi er udfordret af, at der er mange andre tilbud til de unge, siger Peer Lysen.

Frank Saksun er mere bramfri i sine udtalelser og retter blandt andet kritik mod de større klubber på Sjælland, som han mener er lige hurtige nok til at lokke spillere væk fra Mørkøv. Han håber derfor, at et tilbud om 11-mandsfodbold medfører, at klubben i højere grad formår at holde på spillerne lidt endnu.

- Det kræver noget ekstra at holde på spillere på omkring 14 år. Vi har både faciliteterne og trænerne, men har manglet de rette tilbud, siger han.

De to klubbers U14-hold startede med at træne sammen tilbage i november, og efter at have gjort det i nogle måneder udtrykte både spillere og trænere sig positivt om at fortsætte konstruktionen. Derfor er man nu endt med at lave et hold sammen. I alt er der tilknyttet fire trænere til de 20 spillere, fordi begge trænerduoer fra både Svinninge IF's hold og Mørkøv IF's hold har ønsket at fortsætte. Det giver gode muligheder for mere individuel træning, og både Peer Lysen og Frank Saksun er åbne for yderligere samarbejde, hvis SMIF bliver en succes. Også selvom der er tale om to lokalrivaler.

- Vi skal konkurrere på banen og samarbejde uden for, fastslår Peer Lysen og forklarer også, at det er vigtigt at adskille ungdoms- og senior-området ad.

- Med det her samarbejde er vi med til at sikre fodbold i lokalområdet, udtaler Peer Lysen.

Selvom det først og fremmest har været et spørgsmål om at sikre klubberne og U14-holdenes overlevelse, så fejler ambitionerne dog ikke noget hos Frank Saksun, der håber, at man med det nye tilbud kan holde længere tid på de bedste spillere.

- Det ville jo være fantastisk at kunne lave en landsholdsspiller, men det er svært, når spillerne er yngre og yngre, når de rykker videre, siger han og fortsætter:

- Hvis man spiller på et godt fodboldhold, flytter man ikke.