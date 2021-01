Se billedserie Drengene fra Vipperøds U11-hold har hen over jul og nytår deltaget i en løbekonkurrence, hvor de sammenlagt har skullet løbe 200 kilometer for at vinde en præmie, som trænerne havde sat på højkant. Foto: Thomas Olsen

Fodbolddrenge løb 200 kilometer

Holbæk - 04. januar 2021 kl. 09:28 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Trods det halvtriste vejr henover jul og nytår har borgerne i Vipperød gennem de seneste par uger kunnet se, hvordan de 12 U11-drenge fra den lokale fodboldklub er kommet løbende gennem byen iklædt ens spilledragter.

Drengene er ikke kommet løbende i samlet flok, men hver for sig og enkelte sammen med deres familier.

Baggrunden for løberiet har været en konkurrence, som deres to trænere, Jens Andersen og Allan Birkedal, har lavet.

Årsagen er, at der er corona-pause i fodboldtræningen, og at de to trænere derfor har måttet tænke alternativt for at undgå, at drengene holder op med at komme i klubben.

Konkurrencen gik ud på, at drengene hen over fire uger skulle løbe sammenlagt 200 kilometer.

- Hvis de gennemfører, har vi lovet dem, at når fodbolden igen kommer i gang, får de en bus til en udekamp og efterfølgende mad på McDonalds, fortalte Jens Andersen, da sn.dk mødte de to trænere på årets sidste dag.

For dem har det været vigtigt, at drengene har skullet konkurrere som et hold og ikke indbyrdes.

Derfor er der blevet aftalt, at det forbliver hemmeligt, hvor meget de enkelte drenge har løbet.

- Vi har aftalt, at drengene ikke poster på nettet, hvor langt de har løbet den pågældende dag, men i stedet sender resultatet til mig. For det har været vigtigt for os, at de løber som et hold. Det vil sige, at der er nogle, som løber en længere strækning end andre, men det kan der være flere årsager til. Nogle har måske mere tid til at løbe end andre, så det skal ikke være sådan, at der er nogle, der blærer sig. Men alle har skullet deltage, fortæller Jens Andersen.

Drengenes løbekonkurrencen sluttede i går, søndag, men allerede den 31. december kunne Jens Andersen og Allan Birkedal konstatere, at den samlede distance blev gennemført.

Men præmien udløser de gerne, for de havde en skjult dagsorden med konkurrencen.

- Vi lavede egentlig den her konkurrence på grund af flere ting. Den ene er, at vi ikke har mulighed for at træne i øjeblikket på grund af corona-situationen. Den anden er, at vi har lagt mærke til, at når drengene kommer tilbage fra ferie og lignende, så er de kommet i dårlig form. Så konkurrencen er et forsøg på at holde dem skarpe, fortæller Jens Andersen.

Det er den lokale maskinstation Broholm, som har sponsoreret de dragter, som drengene løber rundt i.

- Jeg har betalt den ene halvdel af klubdragterne. Forældrene den anden. Det er en god ordning, synes jeg. Så får drengene ejerskab til tingene, og vi undgår, at der ligger trøjer tilbage, når drengene tager hjem fra træning, fortæller indehaver Ove Madsen fra Broholm Maskinstation.