Trænerteamet fra HSM består af Finn Vagn (stående tv.) og Kaj Lykke (stående th.), samt Anders Kloppenborg (liggende). Erik Steffensen er »skyggetræner« og fotograf.

Fodbold er også godt for voksne, der er blevet ældre

Holbæk - 11. marts 2021 kl. 20:20 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Det har længe været et ønske fra mange, at der blev startet en fodboldaktivitet for modne voksne i og omkring Holbæk Sportsby. Holbæk Senior Motion (HSM) var allerede klar med tilbuddet sidste år og havde indkaldt til opstartsmøde den 12. marts, men så lukkede Danmark ned.

Men nu, næste på årsdagen, nemlig torsdag den 11. marts, inviteres alle interesserede til første samling klokken 10 på kunstgræsbanen ved Sportsbyen.

HSM har snart har eksisteret i to år. Klubben har allieret sig med et par gamle fodbold-koryfæer, som står for fodboldaktiviteten. Det er: Anders Kloppenborg, tidligere formand i HBI og den 80-årige Kaj Lykke, tidligere divisionstræner i det nordvestsjællandske, Finn Vagn, tidligere Tuse fodbold og Erik Steffensen, tidligere Tuse og HBI.

Trænerteamet vil tage udgangspunkt i det spillermateriale, der dukker op på dagen. Der er plads til alle, uanset om man har spillet fodbold altid, en del af livet eller slet ikke. Fodboldstøvler er ikke påkrævet, men et par gode gummisko med små knopper under og benskinner anbefales.

Man møder omklædt på banen og tager hjem for at bade. Der er rigeligt med sprit, men ikke nogen tredje halvleg. Det må vente, til der igen gives lov til den slags aktiviteter.

Ud over fodbold, har Holbæk Senior Motion's cirka 200 medlemmer også mulighed for at deltage i foreningens gåture, discgolf og naturtræning udendørs. Når det igen bliver muligt er der også Bowls, Cirkeltræning, Pickleball og Svømning på programmet.