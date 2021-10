Fodbold The Liverpool Way rykker

Se billedserie 44 børn og unge trænede The Liverpool Way på fodboldskole. James Lyall (th) var imponeret over børnenes iver for at lære. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Det har været hårdt og sjovt at møde trænere fra Liverpool FC og lærerigt ifølge børn og unge på Liverpool Fodboldskole.

Holbæk - 19. oktober 2021 kl. 05:56 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Good, come again, do you understand, lød det. Flokken nikkede og kastede sig ud forsøget på at ramme det lille mål i hjørnet af det store mål. Fodboldtræning The Liverpool Way er noget, der rykker, lød det begejstret og forpustet på kunstgræsbanen.

44 børn fra 9 til 14 år fra store dele af Sjælland har lørdag, søndag og mandag været i Mørkøv for at blive bedre fodboldspillere med hjælp af talenttrænerne James Lyall og Benjamin Wynne fra Premiere League klubben.

Bedre med nye teknikker Det er anden gang, Mørkøv Idrætsforening har besøg af Liverpool International Football Academy. Her trænes, som talenterne trænes i Liverpool. Noget er kendt, meget er anderledes, og det er spændende at blive trænet af professionelle trænere, sagde Fie Bertelsen, Kirke Hyllinge.

- Og jeg er helt klart blevet bedre med nye teknikker, tilføjede Liva Stougaard, Kirke Hyllinge.

De spiller fodbold i henholdsvis Roskilde og Brøndby, og ambitionerne er høje som hos de øvrige 42 deltagere i fodboldskolen. Det er børn og unge, som træner fra to til seks gange om ugen og topper med en eller et par kampe i weekenden.

Engagementet i top Og entusiasmen, engagementet, færdighederne og disciplinen har været i top, lød det fra James Lyall.

- Det er en fornøjelse at se børnene suge til sig. Øve, øve, øve og lære af sine fejltagelser, det er den måde, man bliver bedre på, bemærkede han.

Og som de gør i Liverpool, var det også vigtigt under træningen at rose og bakke hinanden op.

Et enkelt minus var der. Målmandstræneren fra Liverpool var kommet til skade i en bilulykke, og det ærgrede Aksel Rasmussen,

Hørve.Han er målmand på U-14 holdet med spillere fra Mørkøv og Svinninge IF, men sat ud af spillet efter et sammenstød med en anden spiller i fodboldskolens turneringskamp.

Han mødte alligevel op mandag i håb om at kunne træne, men opgav. I stedet sugede han til sig på sidelinjen sammen med Tobias Sørensen, der også spiller fodbold i Mørkøv.

Han havde glædet sig meget til fodboldskolen, men faldt uheldigt på skolernes motionsdagen fredag og ramte en metalrist. Det gav hul i knæet og syv sting.

- Men jeg kan godt lære noget ved at se på de andre og høre trænerne, understregede han.

Måske også skole i 2022 Ikke kun de to trænere var glade for børnenes og de unges glæde ved at blive bedre The Liverpool Way.

- Det er en fornøjelse at se. De lærer meget, og vi trænere lærer også noget, fastslog Johnny Vind, Mørkøv IF.

Han er imponeret over de to trænere, men ærgrer sig over den manglende målmandstræner. Benjamin Wynne, der også er målmandstræner, gav sig dog tid til at træne målmænd efter søndagens program, men ikke alle kunne deltage.

Bliver der så også Liverpool fodboldskole i 2022 i Mørkøv? Måske, måske ikke, det kommer an på evalueringen, bemærkede Johnny Vind.

Hvis ikke, så er der håb for de ambitiøse unge fodboldspillere, hvis flere byer som i år får besøg af Liverpool International Football Academy. De to trænere skulle videre til Hjørring og derefter Bjerringbro på dette års Danmarksturné.