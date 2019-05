Eva Flyvholm har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2015 og genopstiller ved folketingsvalget grundlovsdag, onsdag den 5. juni. Foto: Peter Andersen

Flyvholm: Nej til biogas viser vejen

Holbæk - 17. maj 2019 kl. 14:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

38-årige Eva Flyvholm fører to valgkampe i øjeblikket - én til Folketinget, hvor hun sigter mod at blive genvalgt for Enhedslisten, og én til Europa-Parlamentet, hvor hun er nummer to på partiets liste.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det er folketingsvalget og muligheden for at få endnu en periode på Christiansborg, hvor hun blandt andet har været Enhedslistens udenrigs- og forsvarsordfører, der står øverst på listen.

Det er i øvrigt højst usandsynligt, at Enhedslisten, der aldrig tidligere har været opstillet ved et EP-valg, får valgt mere end sin spidskandidat, Nikolaj Villumsen.

Eva Flyvholm kom i Folketinget i 2015, og ved valget 5. juni repræsenterer hun både Holbæk- og Kalundborg-kredsen, der også omfatter Odsherred.

For Eva Flyvholm og Enhedslisten er den grønne omstilling ét af de allervigtigste temaer på den politiske dagsorden, fordi den skal modvirke klimaforandringer.

- Der skal gennemføres en fuldstændig omstilling af både energi- og landbrugssektoren. Vi skal have fokus på vedvarende energi, og landbrugsproduktionen skal omstilles til at være klimaneutral og økologisk, siger Eva Flyvholm til dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Enhedslisten ønsker blandt andet et opgør med den nuværende svineproduktion med meget store bedrifter. Derfor er Eva Flyvholm også særdeles tilfreds med den politiske beslutning om at afvise et biogasanlæg i Snævre.

- Jeg er rigtigt glad for, at Holbæk Kommune har besluttet ikke at gå videre med planerne om et biogasanlæg i Snævre. Det er som sådan fint, at man kan komme af med husdyraffaldet og omdanne det til energi. Men sådan et anlæg, der kører på gylle, vil fastholde en svineproduktion, og vi skal helt grundlæggende en anden vej, hvor vi begrænser svineproduktionen. I forhold til den grønne omstilling får vi meget mere ud af at satse på rigtigt vedvarende energikilder som sol og vind, siger Eva Flyvholm.

Velfærd står som altid højt på Enhedslistes valgprogram, og det handler blandt andet om at sikre minimumnormeringer i daginstitutionerne, siger Eva Flyvholm, der selv har en søn på to år med manden Søren. Familien bor i Sorø.

- Enhedslisten vil ansætte 27.000 flere i den offentlige sektor. Det skal især være pædagoger, lærer, sygeplejersker og sosu'er. Det er afgørende for, at vi kan sikre, at der er hænder nok i både daginstitutionerne og ældreplejen. Vi vil finansiere det ved at hente de skattelettelser for 21 milliarder, der er givet til de i forvejen rigeste her i landet, hjem igen. Og så vil vi indføre en millionærskat, for det er kun rimeligt, at de rigeste er med til at betale for velfærden, lyder det fra Eva Flyvholm.