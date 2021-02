Marianne Juul er i fuld gang med at forberede den nye butik i Jyderup Stationscenter, men har stadig tid til at offentliggøre billeder af tøj, der er med i flytteudsalget fra den nuværende butik i Jyderup Centret. Privatfoto.

Flyttesalget tyvstartede med onlineevent

Holbæk - 09. februar 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Spørger man Marianne Juul om, hvornår hun flytter fra Jyderup Centret og over i Jyderup Stationscenter, kan hun ikke svare, for hun ved det ikke endnu. Men det store flytteudsalg, der skal gå forud for flytningen, har hun allerede startet op. Det skete for nylig i forbindelse med en onlinebegivenhed på Facebook, hvor der effektivt blev præsenteret og handlet tøj.

- Jeg havde min veninde og min datter med som hjælpere. Hele dagen blev brugt på nummerering og prissætning af varerne, der skulle tilbydes dem, som så med ved begivenheden. På et tidspunkt var 200 personer med på linjen, og det anser jeg for at være en stor succes. Jeg vil gerne gøre noget lignende igen, og lægger stadig billeder op af udvalgte varer, som kan købes, men jeg har også travlt med at købe nye varer ind til den nye butik. Der sker hele tiden noget, og jeg har stadig fokus på at vise livet bag de lukkede døre, når jeg næsten dagligt lægger videoer op på facebook, fortæller hun, da avisen ringer hende op og fanger hende i en velfortjent kaffepause.

Indretning og interiører-indkøb er i fuld gang. De nye mannequiner er ankommet og der er lavet aftale om forskellige pynte- og stemningsgivende effekter, blandt andet i form af brugskunst, der skal bruges i butikken. Alt vil være til salg, så man kan sagtens lade sig begejstre over andet end butikkens tøj, sko og tilbehør til hele familien.

- Det er en underlig tid, men jeg får det bedste ud af den og glæder mig til igen at kunne åbne dørene for mine kunder. Ingen aner jo, hvor længe denne nedlukning trækker ud, men jeg håber snart at tiderne ændrer sig. Indtil da, må vi fortsætte med at stå sammen, hver for sig, slutter Marianne Juul fra Butik Marianne og Juuls Herretøj.