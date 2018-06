Omsorg med omhu er mottoet, og det vælger så mange holbækkere visiteret til hjælp, at Ibrahim Tomak og hans stedfortræder Nadiya Dovhopol og de øvrige ansatte har brug for mere plads til sig selv og bilerne. Det får de snart på Østerled 28 i bygningen, hvor GF Forsikring før holdt til.

Flytter fra p-bøder - og for lidt plads

Efter fire år er TT Hjemmepleje i Holbæk vokset ud af et cirka 30 kvadratmeter lokale på Amtmandsvej. Senest 1. juli flytter Ibrahim Tomak sit firma med 18 medarbejdere og ni biler fra kontorhotel til en 150 kvadratmeter stor bygning på Østerled 28B med masser af parkeringsplads. Så slipper han også for de næsten daglige p-bøder.

Allerede for halvandet år siden var den private fritvalgsleverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Holbæk Kommune stor nok til at flytte ud. Efter han fra 1. maj blev den ene af to fritvalgsmuligheder mod før otte i kommunen, fik han flere borgere og skal udvide med et par dagvagter og et par nattevagter plus en ekstra bil.