Flytter de helt normale varer nogle meter fra B til C

Holbæk - 26. april 2021

En ny og større Normalbutik åbner 4. juni i bymidten, men der bliver ikke brug for store flyttevogne. For butikken med normale varer til unormale priser rykker lige om på den anden side af væggen.

Normal bliver nemlig i Centergården. de helt normale varer flytter fra nummer 17 B i Ahlgade til nummer 17 C i Ahlgade.

- Normal i Holbæk er en af vores rigtig gode forretninger. Det går så godt, at det til tider har været meget presset både for kunder og medarbejdere, forklarer Torben Mouritsen, administrerende direktør i Normal A/S.

Det løser kæden ved at overtage nabolejemålet. I dag har Normal 330 kvadratmeter, hvilket er repræsentativt for mange af Normal-butikkerne.

Men det er for småt i Holbæk, hvor man er løbet tør for plads.

Den ny butik er på cirka 500 kvadratmeter og har meget bedre plads til kunderne, medarbejderne og et bredere sortiment. Der kommer flere af de kendte produkter, nyheder og her-og-nu partier, som der ikke har været plads til i nummer 17 B.

Planen er at sige værsgo at komme indenfor i en opdateret ny Normal den 4. juni.

Inden er butikslokalet blevet renoveret og indrettet med de sidste nye inventarløsninger.

Torben Mouritsen forventer ikke, det bliver nødvendigt at lukke den nuværende Normal i forbindelse med flytningen.

Kæden er glad for at være i Holbæk, det er en god handelsby, og han glæder sig til at slå døren op til den nye butik.

Det samme gør ejeren af Centergården, Rikke Lundsbjerg, direktør og medejer af F.L. Ejendomme A/S, Holbæk, sammen med sin far Fritz Lundsbjerg.

- Normal har lejet hele butikslokalet, men ikke baglageret, det beholder vi selv. Vi har arbejdet aktivt for at finde en ny lejer efter Værsgo, som lukkede i januar 2020. Det er faldet på plads, og det er superglædeligt både for Centergården og byen, understreger Rikke Lundsbjerg.

Det er et væsentligt lejemål, men der har ikke været tale om tomgangsperiode.

Værsgo havde lejemålet frem til april i år. Og Frugtboden havde i november-december 2020 en midlertidig julebod.

Rikke Lundsbjerg kan også glæde sig over, at der ikke bliver tomme vinduer, når Normal rykker ud.

- Der er i dag (fredag) underskrevet en lejekontrakt, men jeg kan ikke afsløre til hvad. Den ny lejer vil selv melde ud på et senere tidspunkt, men borgerne kan godt glæde sig, bemærker Rikke Lundsbjerg.

I en årrække lå Kvickly i Ahlgade 15-17. Da Coop åbnede nyt stort varehus i Slotscentret, havde Holbæk en overgang to Kvickly'er.

I 2006 blev Kvickly i Ahlgade lukket og varehuset bygget om til nogle mindre butikslejemål. Bahne flyttede ind i nummer 17 C efterfulgt af Værsgo.