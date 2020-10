Se billedserie Jan Larsen er ved at renovere den nye bygning, som fra (omkring) den 1. december skal huse JL Auto og Skadecenter. Foto: Elisa Hauerbach.

Flytning af værksted giver mulighed for vækst

Holbæk - 26. oktober 2020 kl. 06:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

I forbindelse med det nye seniorbyggeri ved Lundemarksvej, blev Jan Larsen, JL Auto og Skadecenter, købt ud af bygherren. Han fik samtidig mulighed for at overtage et større sted og gik i gang med at lægge planer.

Corona satte en naturlig stopper for en del af aktiviteterne på værkstedet, og det gav Jan Larsen mulighed for at starte ombygningen, som han snart er færdig med. De nye lokaler ligger på Tåstrup Møllevej 12 B i Holbæk.

- For den samme pris, som jeg fik for mit lille værksted på 180 kvadratmeter, har jeg overtaget denne kæmpebygning på 1200 kvadratmeter. Siden april har jeg brugt mange aftener og weekender på at sætte det i stand. Og, når jeg siger alt, så mener jeg alt. Vægge er blevet flyttet, lofter er blevet isoleret og beklædt med gips, porte er blevet monteret og færdiggørelsen af lokalerne er godt i gang. Der mangler selvfølgelig stadig meget, men det har været et kæmpe arbejde - og det er dybt tilfredsstillende at kunne fornemme resultatet, i takt med at arbejdet skrider frem, forklarer værkstedets indehaver, Jan Larsen.

Bygningen er nabo til genbrugsstationen, den ligger på en 4600 kvadratmeter stor grund, og transformationen indendørs er tydelig.

- Fra at være trist og kold, er værkstedshallen nu lys og indbydende, med ovenlys og gode pladsforhold. Faktisk så gode, at jeg kan leje 300 kvadratmeter ud, fordelt på kontor, omklædningsrum, personalerum og stor arbejdshal med nymonteret vognport, siger Jan Larsen.

Han fortæller også, at han selv får så meget plads nu, at han kan udvide med flere arbejdsstationer på værstedet. Det vil sige, at der bliver plads til flere medarbejdere.

- Ja, nu må vi se. Der er bestemt ikke pladsmangel her, så det er da meget muligt at jeg vil øge min bemanding. Først og fremmest er vi tre mand på fuld tid, der flytter herud. Min svend og vores lærling passer det andet værksted, imens huset her sættes i stand, og så håber jeg, at mit udskudte jubilæum kan kombineres med åbningsreceptionen her, den 1. december. Det er indtil videre planen, men man ved jo ikke om der kommer nye restriktioner fra myndighederne, slutter Jan Larsen, inden han igen kaster sig over renoveringsarbejdet i Holbæk.