Flot andenplads: Får svage ledige videre

Flere af de svageste ledige har fået tilknytning til arbejdsmarkedet i Holbæk. Og kommunen har gjort det så godt på det område, at den har opnået en andenplads i en måling, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet på projektet 'Flere Skal Med II'.

Formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Lars Dinesen (S), synes det er en rigtig god nyhed:

- Projektet retter sig jo mod nogle af de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet. Så når vi i juli måned har 24 procent af indsatsgruppen i enten beskæftigelse, uddannelse eller lønnede timer, så er det en rigtig god nyhed. Det betyder simpelthen, at de borgere kommer tættere på det arbejdsfællesskab, som mange af os andre tager for givet, siger Lars Dinesen.

Personlig jobformidler

'Flere Skal Med II' er en job- og virksomhedsvendt indsats medfinansieret af Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering. Målet er at gøre op med langvarige kontanthjælpsforløb ud fra devisen, at de ledige får mest ud af at komme ud på en rigtig arbejdsplads, og at det øger chancen for job, når man får en tillidsrelation til en fast medarbejder i kommunen.