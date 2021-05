Det tegner til, at der er et politisk flertal for at spærre for trafik der kommer ad Ringvej Syd, som skal svinge mod vest - til venstre - ad Gl. Skovvej i retning mod skolen.

Flertal stemmer for vejlukning nær skole

Det tegner til, at bilisterne i Nr. Jernløse skal til at vænne sig til ændrede køremønstre i området ved skolen på Gl. Skovvej. I hvert fald har et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet, at Gl. Skovvej spærres i vestlig retning i T-krydset ved Ringvej Syd. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her