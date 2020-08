Placeringen for et nyt plejecenter bliver med stor sandsynlighed grunden ved den gamle svømmehal i Holbæk, når kommunalbestyrelsen skal tage afgørelsen i næste uge. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Flertal peger på halgrund til plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal peger på halgrund til plejecenter

Holbæk - 21. august 2020 kl. 15:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt tegner til, at et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse i næste uge vil beslutte, at et nyt plejecenter i Holbæk by skal ligge på den gamle svømmehals grund på Vandtårnsvej.

Da økonomiudvalget onsdag foretog en indstilling til kommunalbestyrelsen, var der ellers et flertal på fire mod tre for en placering i den nye bydel i Holbæk Have. Det er området med de tidligere idrætsfaciliteter, hvor der skal bygges omkring 1000 nye boliger.

Når det alligevel tegner til et stort flertal for placeringen ved den gamle svømmehal, skyldes det, at de fire stemmer for Holbæk Have repræsenterer partier, der tilsammen har blot fem mandater i kommunalbestyrelsen. Det er Enhedslisten med to mandater og Konservative, SF og Lokallisten med ét medlem hver.

Derimod har de tre partier, der stemte for den gamle svømmehal, tilsammen 20 medlemmer, som udgør et solidt flertal i den 31 mand store kommunalbestyrelse. Det var Socialdemokratiet (12 medlemmer), Venstre (seks) og Radikale (to).

Desuden har Dansk Folke­parti (fire) i ældre- og sundhedsudvalget stemt for Vandtårnsvej, men DF-repræsentanten var ikke til stede ved økonomiudvalgets behandling. Liberal Alliance undlod at stemme vedrørende placeringen.

LA undlod også at stemme, da økonomiudvalget skulle indstille, om et nyt plejecenter skal opføres i samarbejde med en almen boligorganisation. Her var der klart flertal - S, EL, K, LL og SF - for et ja. Venstre og Radikale stemte imod.

Der var i økonomiudvalget fuld enighed om, at der skal afsættes midler i budgettet for 2021-2024 til et nyt plejecenter i Holbæk by.

relaterede artikler

Placerer nyt plejecenter uden at kende forudsete omkostninger 11. august 2020 kl. 19:29

To råd vil bygge plejecenter i ny bydel 06. august 2020 kl. 13:17