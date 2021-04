Flertal går imod højt byggeri

Efter at flere politikere har besøgt det område, hvor en investor ønsker at opføre boliger i op til seks etager på en større grund på Stenhusvej i Holbæk, ser det ud til, at det bliver svært at få lov til at bygge i den højde.

Flere partier har allerede taget stilling til, at de ikke ønsker at sige ja til et boligprojekt, som det foreslåede på grunden, der ejes af Jehovas Vidner. Senest var der i går et besøg, hvor politikere talte med repræsentanter for borgere i området, som har protesteret mod et boligbyggeri, i hvert fald i den ønskede højde. Og der tegner sig allerede nu et klart billede af, at et politisk flertal siger nej til det foreslåede projekt.