Der har i flere år været talt om, at den nedslidte gangbro over jernbanen skulle udskiftes. Det sker til næste år, hvor kommunen og Banedanmark deles om udgiften på 25 millioner kroner. Foto: Per Christensen

Flertal for at bruge millioner på bro-udskiftning

Holbæk - 11. april 2019 kl. 12:03 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommerstibroen i Holbæk, der ifølge dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet i aftes er Holbæk Kommunes mest benyttede stibro, bliver udskiftet.

Det står klart, efter et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften sagde ja til at renovere broen fra 1967. Dermed godkendte flertallet også, at kommunen bruger 16 millioner kroner på projektet, hvor Banedanmark bidrager med 9 millioner kroner.

De 16 millioner kroner vil være fordelt med en million kroner til forarbejdet i år og 15 millioner kroner på anlægsbudgettet næste år.

Netop økonomien var en af grundene til, at Liberal Alliance ikke kunne stemme for.

- Man kan nemt forestille sig, at det bliver væsentligt dyrere. Og de 16 millioner kroner, vi skal betale, svarer til halvanden gang det, vi per år sætter af til broer. Derfor kan vi ikke stå inde for, at man bare blåstempler det her, sagde Christian Ahlefeldt-Laurvig, som gerne ville have haft en alternativ indstilling, hvor andre løsninger blev belyst.

Også Emrah Tuncer (R) forklarede, at han ikke kunne stemme for på grund af økonomien og den manglende alternative indstilling.

Begge var også bekymrede for konsekvenserne, hvis pengene viser sig ikke at række.

Sagen om Dommerstibroen har været behandlet politisk flere gange.

Økonomiudvalget sendte i marts sagen tilbage til klima- og miljøudvalget, som første gang behandlede sagen i februar. Økonomiudvalget ønskede yderligere oplysninger om anvendelsen af broen, der går over jernbanen og forbinder Dommerstien og Vølundsvej. Det kom efterfølgende frem, at 796 benyttede broen, som er for gående og cyklister, på en dag ved en tælling i oktober 2017. Desuden er nye boliger under opførelse i Vølunden med cirka 600 nye beboere til følge, og det forventes at bidrage til en markant stigning i benyttelsen af broen.

John Harpøth (DF), som er formand for klima- og miljøudvalget, stemte i februar imod at udskifte broen. Da udvalget i anden omgang skulle behandle sagen, undlod han at stemme, og i aftes stemte han så for.

Det skyldtes blandt andet, at det var blevet undersøgt, om man kunne tvinge Banedanmark til at betale det hele. Det var dog ikke muligt, og derfor stemte han for. Men det var ikke helt uden betænkeligheder, fortalte John Harpøth.

Ole Brockdorff (S) gjorde modstanderne og andre opmærksomme på, at hvis kommunen selv skulle have betalt det hele, ville det have kostet ni millioner kroner mere.

Ud over LA og R stemte også K imod.