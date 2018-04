Retten i Holbæk afsluttede i 2017 flere voldssager indenfor tidsfristen end året før. Foto: Mie Neel

Flere voldssager blev afgjort til tiden

Holbæk - 28. april 2018 kl. 09:22 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stort politisk fokus på, hvordan ofre for forbrydelser - ikke mindst voldsofre - behandles i retssystemet. Det betyder, at domstolene arbejder med en målsætning om, at der højst må gå 37 dage fra retten modtager et anklageskrift i en voldssag til den tiltalte enten er dømt eller frifundet i sagen.

I 2017 har Retten i Holbæk, der behandler sager fra de tre nordvestsjællandske kommuner, været relativt god til at få sat punktum i voldssagerne, fremgår det af nøgletal for byretternes arbejde i 2017.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Således blev præcis halvdelen af de voldssager, der i 2017 blev behandlet ved Retten i Holbæk, klaret indenfor 37 dages-fristen.

Det er en væsentlig forbedring i forhold til 2016, hvor der kun i lidt mere end hver fjerde voldssag var faldet dom senest 37 dage efter, at anklagemyndigheden bad retten om at beramme sagen.

I gennemsnit klarede alle landets byretter i 2017 40 procent af voldssagerne på den ønskede tid.

Det har ikke været muligt at få oplyst det konkrete antal voldssager, der er behandlet.

Trods forbedringen er der altså stadig lang vej til, at alle sager er afgjort på 37 dage, men det er heller ikke realistisk, at målet kan nås i alle tilfælde, vurderer retspræsident ved Retten i Holbæk, Susanne Skotte Wied.

- Det vil aldrig være muligt at nå op på 100 procent, fordi sager eksempelvis kan blive forsinket på grund af sygdom, eller hvis der skal laves en mentalerklæring. Men vi skal altid bestræbe os på at gøre det bedre, også selv om vi ved Retten i Holbæk ligger over landsgennemsnittet, siger Susanne Skotte Wied til Nordvestnyt.

Hun noterer sig i øvrigt, at forsinkelserne ofte skyldes forhold, som retten ikke har indflydelse på. Det gælder for eksempel, at meget efterspurgte forsvarsadvokater sjældent har tid i kalenderen indenfor 37 dage.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsatte tidligere på måneden et lovforslag, der skal begrænse det nuværende frie valg af forsvarer.

Forslaget lyder blandt andet på, at sigtede i eksempelvis voldssager ikke kan vælge en anden forsvarer, hvis sagen dermed forsinkes mere end to uger, skriver Nordvestnyt lørdag.