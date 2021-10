Flere på kanten af arbejdsmarkedet skal tilbydes et job. Derfor har Holbæk Kommunes afdeling Virksomhedsservice, der hører under Jobcentret, fået lavet en handlingsplan, der skal gøre det lettere for virksomhederne at hjælpe dem, der har svært ved at udføre et arbejde på almindelige vilkår. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Flere skal ud på arbejdsmarkedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere skal ud på arbejdsmarkedet

Holbæk - 05. oktober 2021 kl. 05:52 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Virksomhederne mangler arbejdskraft - og der går for mange rundt på kanten af jobmarkedet uden et job. De kan måske ikke passe et job på almindelige vilkår, men de er godkendt til et fleksjob - de har bare ikke fået noget endnu.

Men det skal ændre sig nu, og det bliver virksomhederne, der skal gå forrest. De skal rustes bedre til at tiltrække og skabe gode rammer for dem, der ikke kan bestride et job på almindelige vilkår. De skal med andre ord i højere grad tage et socialt ansvar.

Derfor har Holbæk Kommune lavet en såkaldt handlingsplan, som skal gøre det lettere for virksomhederne at tage et socialt ansvar.

- Som så mange andre stedet i landet, så mangler vores virksomheder flere hænder. Derfor er det oplagt, at vi med handlingsplanen for socialt ansvar ser på, hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med at få flere af vores borgere ud på arbejdsmarkedet. Her har vi som kommune og som erhvervsliv en fælles interesse. Et fælles socialt ansvar, lyder det fra formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, socialdemokraten Lars Roost Dinesen.

Kandidaten kan ikke alt Med manglen på ekstra hænder mange steder er tiden inde til, at virksomhederne ser anderledes på de kommende kolleger.

- Man kan ikke få ønskemand eller ønskekvinde længere. En, der kan alt. Nu bliver vi nødt til at give dem en chance, som står lidt udenfor, påpeger Elin Birk, der er projektleder og seniorkonsulent hos Virksomhedsservice.

Handlingsplanen skal blandt andet hjælpe virksomhederne i kommunen med, hvordan de med den eksisterende lovgivning kan skabe rum for nye kolleger, der har særlige behov i deres ansættelse.

- Vi har en kæmpestor værktøjskasse inden for arbejdsmarkedslovgivningen. Blandt andet er der mange muligheder, hvis det er handicappede på kanten af arbejdsmarkedet, der skal hjælpes ind, forklarer Elin Birk.

Det kan for eksempel handle om den fysiske indretning af en arbejdsplads med borde og stole eller hvordan man kan få hjælp til medarbejdere, der har psykiske udfordringer.

Efter planen skal der fra januar også være en decideret mentor-uddannelse, så kollegerne med særlige behov kan få en endnu bedre mentor ude på arbejdspladsen.

Konference på vej Handleplanen rummer også flere initiativer internt i Holbæk Kommune, der har omkring 4.500 ansatte.

- Vi er den største arbejdsplads i Holbæk kommune, og vi skal også gå ind at tage nogle af de kandidater ind, som ikke kan arbejde i fuldt omfang, siger Elin Birk.

Virksomhederne kan høre mere om mulighederne for at tage et socialt ansvar og hvordan, de kan få dækket deres behov for arbejdskraft, på en konference den 18. november i Holbæk Sportsby.

Her vil andre virksomheder blandt andet fortælle om deres arbejde med social ansvarlighed.

relaterede links