Den tidligere Slagelse-borgmester Stén Knuth er for første gang på stemmesedlen til et folketingsvalg, efter at han i maj 2018 blev valgt som kandidat for Venstre i Holbæk-kredsen.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Flere skal gerne have et arbejde

Holbæk - 27. maj 2019 kl. 20:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det går godt i Danmark. Der er skabt mange arbejdspladser, og der er lav arbejdsløshed. Men der er stadig en del på kanten af arbejdsmarkedet. I en god tid bør vi sørge for, at flere kommer med, specielt de udsatte borgere, siger Stén Knuth.

Den tidligere borgmester i Slagelse er ny kandidat for Venstre i Holbæk-kredsen og for første gang opstillet til et folketingsvalg.

- Jeg vil gerne give virksomhederne gode vilkår, for det er dem, der skaber velstand. Men samtidig vil jeg bede dem om at tage større ansvar for at få flere med på arbejdsmarkedet. Der allerede flere, der tager et ansvar på området, men jeg vil gode bede dem om at tage et endnu større ansvar, siger Stén Knuth.

En anden sag, som han vil kæmpe for, hvis han får et sæde i Folketinget, er en reform af den kommunale udligning, hvor ideen er, at de rige kommuner overfører penge til de mindre velstående kommuner. Stén Knuth ønsker at se på, hvad der kan få Danmark til at hænge bedre sammen og skabe udvikling.

- Nogle kommuner er udfordret i forhold til den sociale demografi. De har en social slagside i befolkningssammensætningen med mange børn og unge og familier, der er hårdt ramt, og flere ældre. Her tænker jeg på Holbæk, Odsherred, Slagelse og Lolland og til dels Kalundborg. Det kalder på en udligningsreform. Godt nok er Danmark et lille land, men der er også store forskelle, siger Stén Knuth.

Han peger på, at de nævnte kommuner kan være nødt til at tage penge fra andre af de kommunale opgaver for at klare udfordringerne.

- Hvis de kommuner skal kunne tilbyde en ordentlig velfærd til de udsatte borgere, er vi nødt til at kigge på en udligningsreform. Det er en af de mærkesager, jeg vil kæmpe for, sammen med kandidater fra både rød og blå side, siger Stén Knuth.

Når det kommer til en mere specifik sag fra Holbæk Kommune, peger Venstre-­kandidaten på, at han gerne vil udbrede kendskabet til konceptet bag Holbæk Sportsby, hvor en række idrætsaktiviteter samt det kommunale sundhedscenter samles.

- Som tidligere Slagelse-­borgmester har jeg fulgt arbejdet med en del misundelse. Jeg ved, flere borgmestre kigger på, hvad der er gang i i Holbæk. Det er superspændende, og jeg er selv foreningsmand, siger Knuth.

Han peger i samme forbindelse på vigtigheden af sammenhængen mellem foreningslivet, det frivillige arbejde og kommunen. Han har selv været eliteudøver inden for taekwondo, hvor han også har været landstræner.

Stén Knuth, der er 54 år, har altid boet i Slagelse. Han er gift med Helle, og parret har tre børn. Oprindelig er han uddannet bankmand og blev siden blandt andet i fire år leder af Produktionsskolen PH i Tølløse og i andre fire år chef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune.

Siden 2006 har Stén Knuth siddet i Slagelse Byråd, og han var borgmester i fire år, 2014-2017.

I Sjællands Storkreds er debutanten til et folketingsvalg oppe mod flere meget erfarne kræfter. Venstre har nu fem medlemmer, der er valgt i storkredsen. Det er Lars Løkke Rasmussen, Bertel Haarder, Jacob Jensen, Louise Schack Elholm og Marcus Knuth (nej, de to Knuth'er er ikke i familie).

- Det ser ud til, at vi holder fem mandater, og jeg håber på et enkelt mere siger, Stén Knuth om sine chancer.