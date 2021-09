Den gamle erhvervsgrund på Åvangsvej 7 har i mange år været ubenyttet, men en ny lokalplan vil åbne for at opføre 39 rækkehuse på grunden. Foto: Peter Andersen

Flere kritikpunkter mod lokalplan

Holbæk - 08. september 2021 kl. 10:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der var forholdsvis få deltagere, da der i aftes blev holdt borgermøde vedrørende lokalplanforslaget, der vil tillade opførelse af op til 39 rækkehuse på Åvangsvej i Holbæk.

Til gengæld havde deltagerne ved mødet i kantinen i Holbæk Kommunes administrationscenter i Kanalstræde nogle kraftige indvendinger mod dele af forslaget. Det var knap en halv snes borgere, som bor tæt på arealet på Åvangsvej 7, hvor rækkehusene efter planen skal opføres.

Det er en grund på 15.800 kvadratmeter, der tidligere har været anvendt til erhverv, men som har stået tom i flere år. Grunden ligger nord for Åvangsvej, som er en lille, blind sidevej til Roskildevej.

Arealet ligger øst for Rema 1000 og med Skagerakvej mod nord. På grund af en tæt bevoksning ligger grunden godt skjult. I det sydøstlige hjørne løber Kalve Å.

Nej tak til stiforbindelse Det var især tre forhold, de deltagende borgere opponerede imod.

Der er lagt op til, at Åvangsvej skal være en del af en stiforbindelse fra Sportsbyen og videre til Fælleden. Dermed er der udsigt til, at beboerne på Åvangsvej skal være med til at vedligeholde den private fællesvej, der ville blive del af en stiforbindelse. Desuden er der ikke nogen sikker overgang ved Rema 1000, blev det påpeget.

Formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF), fortæller, at han ved borgermødet sagde, at det var noget, man skulle have styr på for ikke bare at presse noget ned over hovedet på borgerne. Administrationen skal se nærmere på mulighederne.

Frygt for indbliksgener Et andet kritikpunkt ved borgermødet handlede om indbliksgener for de kommende naboer. De nye rækkehuse opføres i to etager, og selv om de placeres mindst seks meter fra skel, vil det giver gener, fandt naboerne.

Ifølge lokalplanforslaget skal to markante træer i den sydlige del af området bevares. Desuden skal der opføres et fast hegn på 1,8 meter. Her skal det nu undersøges, om et eksisterende beplantningsbælte kan blive stående for at hindre indbliksgener.

Et tredje punkt handlede om, at naboerne gerne vil undgå, at bilerne på parkeringspladsen ved Rema 1000 kan parkere helt opad hegnet. Det blev foreslået, at der skal parkeres mindst én meter fra hegnet.

Det er ejeren af grunden Denis Granell, Korsør, som arbejder med det nye boligprojekt. Hans rådgiver er 2T Arkitekter og Ingeniører, Holbæk og Roskilde.

Denis Granell deltog også på borgmødet tirsdag aften. På et spørgsmål fra John Harpøth oplyste Denis Granell, at det vil blive varmepumper, der kommer til at sørge for opvarmningen af de nye boliger.

90-125 kvadratmeter Størrelsen på de 39 boliger vil blive på mellem 90 og 125 kvadratmeter, der fordeles på to plan. Grundstørrelsen for den enkelte bolig bliver cirka 140 kvadratmeter.

Den enkelte bolig vil på den ene side have et mindre areal til indgang, skur og parkering. På den modsatte side bliver der en privat have.

Desuden vil området få et fælles opholds- og legeareal.

Forslaget til den nye lokalplan er i høring frem til den 27. september.

Udskudt til efter ferien Ifølge den oprindelige plan skulle lokalplanforslaget have været i høring før sommerferien, og borgermødet skulle være holdt den 24. juni.

Det blev ændret, da vedtagelsen af den nye kommuneplan før sommerferien blev udskudt til august.

Det havde betydning for lokalplan for Åvangsvej, da den hidtidige kommuneplan kun tillod byggeri i halvanden plan. Derfor skulle der egentlig have været udarbejdet et kommuneplantillæg.

Det blev så ikke nødvendigt, da kommuneplanrammen i den nye kommuneplan er ændret, så der nu tillades byggeri i to etager.

