Flere knivstikkerier blandt unge: Her er sagerne nu

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste dengang, at de fleste personer var forduftet ved synet af politiet. Det var lykkedes at tilbageholde tre unge, men ingen af dem ville fortælle politiet om årsagen til slagsmålet, og de blev sluppet fri uden sigtelser.

Senere om aftenen den 5. marts dukkede to mænd i 20'erne så op på skadestuen i Holbæk for at få behandling for overfladiske skader, der, ifølge politiet, kunne være forårsaget af en kniv. Heller ikke de to med skader ønskede at hjælpe politiet med oplysninger.