Flemming Kønig fra butiksudvalget i Jyderup Erhvervsforening opfordrer til at man husker at holde afstand, samt at bruge mundbind og håndsprit, hver gang man går ind i en butik. Foto: Elisa Hauerbach.

Flere juletræer og mere lys

Holbæk - 24. november 2020 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Når der fra torsdag den 26. november til søndag den 29. november er »black weekend« i Jyderup, vil der ikke være meget mørke over byen. Hele byen prydes nemlig i år, i endnu højere grad end tidligere, af juletræer med lys, så man kommer ikke til at fare vild i novembermørket, når man bevæger sig rundt til aktiviteterne, der er spredt ud over hele byen.

En samlet lystændingsfest bliver det ikke til i år, på grund af forsamlingsforbuddet og corona. Så der er god grund til at besøge byen i løbet af de fire dage, uanset om man kommer for at gøre gode køb, for at møde julemanden, køre i juletog eller blive præsenteret for julens gode sager og dråber.

Det er Jyderup Erhvervsforening, der igen i år med støtte fra Jyderups Fremtid, står for at få julebelysningen på plads. I år har Rema 1000, Sparkøbmanden samt KFI også doneret store beløb til at understøtte byens julestemning.

På byens caféer bliver der mulighed for at spise og drikke med julens hyggelige temaer i centrum. Hos Jyderup Præstegård kan man i konfirmandstuen nyde en familiebrunch eller frokost og få en aktivitetspose med, så man blandt andet kan spille bingo og klippe juleklip i sin egen lille lukkede kreds. Aktiviteten kræver forudbestilling. Cafeen er åben som sædvanligt.

Hos Café Forsinket er der gløgg og æbleskiver, som kan nydes ude eller inde. Det bliver også muligt at bestille juleperiodens retter, der har flæskesteg som gennemgående tema.

Butikkernes aktiviteter breder sig blandt andet over, at børnene kan få farvet sit hår med hårspray hos Salon Hair (fredag og lørdag), ligesom der hos Hr.& fru Sørensen's Urtehjørne er flydende smagsprøver inde i butikken (fredag og lørdag) og kandiserede æbler, brændte mandler samt smagsprøver på julegodter i teltet udenfor (fredag).

Man kan også høre levende musik i gården hos Butik Marianne og Juul's Herretøj, (søndag) og Jyderups Fremtid giver smagsprøver på juleøllen, Jyderups Jul, på torvet ved H.P Folkmannsvej (søndag). Den lokale gårdbutik, Adamsgården, kan også besøges fredag og lørdag.

- Alle aktiviteter afvikles i henhold til myndighedernes restriktioner, så man kan med god samvittighed handle lokalt og støtte op om byen og dens butikker, siger Flemming Kønig fra butiksudvalget i Jyderup Erhvervsforening.

Han opfordrer afslutningsvis til at folk overholder den anbefalede afstand, husker mundbind - og spritter hænder af, når de går ind i en butik eller cafe, så Jyderup også er en sikker by at færdes i, når julehandelen er i gang.