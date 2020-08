Flere indbrud i samme område

En af anmeldelserne kom fra en villaejer på Vipperødgårds Allé, hvor der havde været indbrud mellem fredag klokken 10 og søndag klokken 10.45. I det tidsrum brød ukendte gerningsmænd et soveværelsesvindue op, og hele huset blev gennemrodet. Der blev blandt andet stjålet et armbånd i guld samt Euro, oplyser politiet.

Også på Jægervænget havde man haft besøg af ubudne gæster. Her var der mellem fredag klokken 15 og søndag klokken 13.45 blevet stjålet en kolibri i guld. Også her kom tyven ind ved at bryde en soveværelsesvindue op, fortæller politiet.