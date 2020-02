Foto: Per Jensen

339 gange blev der i Holbæk Kommune i 2019 anmeldt et indbrud i privat beboelse, mens det tilsvarende tal i Odsherred var 175.

Flere indbrud anmeldt i to kommuner

I runde tal blev der i Holbæk Kommune i 2019 begået ét indbrud om dagen i et privat hjem, mens det i Odsherred i gennemsnit skete cirka hver anden dag.

Ser man yderligere et år tilbage i tiden blev der dog i 2017 anmeldt flere indbrud i begge kommuner end sidste år.

For Holbæk Kommunes vedkommende er de 339 anmeldte indbrud i private hjem da også markant lavere end årene 2008 (863 anmeldelser) og 2009 (700), hvor indbrudsanmeldelserne satte en kedelig rekord.

Set over 13 år fra politireformen i 2007 er 2019 det år med næstfærrest anmeldelser.

Med til historien hører, at Odsherred på grund af de mange sommerhuse også kan notere en del anmeldelser om indbrud i såkaldt ubeboede bebyggelser. Tallet i 2019 var 278, hvilket til gengæld er både et fald i forhold til året før, men også det laveste antal siden 2007.

Danmarks Statistik har samtidig offentliggjort tallene for, hvor mange sigtelser politiet har rejst. De viser, at det stadig er svært at få fat i indbrudstyvene.