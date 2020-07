Flere har søgt lokal sygeplejerskeuddannelse

Ved middagstid udløb fristen for at søge optagelse på en uddannelse via kvote 1, og i løbet af eftermiddagen offentliggjorde landets uddannelsesinstitutioner så ansøgertallene for de forskellige uddannelser. Det gælder også sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, som udbydes af Professionshøjskolen Absalon.

Dette års andel af førsteprioritets-ansøgninger er dog stadig et procentpoint højere end i 2018, hvor den genåbnede sygeplejerskeuddannelse i Holbæk blev udbudt for første gang. Det år søgte 461 ind på studiet.

Rektor på Professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang, melder sig da også tilfreds med, at lidt flere i år har haft Holbæk-uddannelsen højest på ønskelisten - samtidig med, at også nye uddannelser i Kalundborg har trukket en del ansøgere.

- Det er superflot, at uddannelserne i Kalundborg bliver ved med at udvikle sig (samlet øget søgning 26 pct., red.), og det også meget glædeligt, at der er fire procent flere, som søger sygeplejerske-uddannelsen i Holbæk som første prioritet. Det viser meget tydeligt, at det har været en rigtig prioritering at åbne uddannelser i Nordvestsjælland, siger Camilla Wang til dagbladet Nordvestnyt mandag.