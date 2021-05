- Skabertrangen og lysten til at være egen chef ligger så dybt i dem, at det er det mindre vigtigt, om økonomien buldrer derudad eller er usikker, fortæller Martin Thorborg. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Flere har åbnet eget firma

Holbæk - 10. maj 2021 kl. 06:00

Trods nu over et års usikkerhed på grund af corona, så er der flere, der har haft lyst til at åbne egen virksomhed.

Der er så god gang i iværksætteriet i Holbæk Kommune, at der er stiftet hele 16 procent flere enkeltmandsvirksomheder i årets tre første måneder i forhold til samme periode sidste år. På landsplan er stigningen en enkelt procent.

Det viser en ny undersøgelse, som virksomheden bag regnskabsprogrammet Dinero har foretaget.

- Det er et meget positivt tegn, for jeg ville ikke have været overrasket, hvis mange potentielle iværksættere havde sluppet speederen og trykket på bremsen de seneste måneder med al den usikkerhed, som har været en del af vores hverdag i mere end et år, siger Martin Thorborg, iværksætter og administrerende direktør i Dinero.

Han kalder iværksætterne et ukueligt folkefærd, som ikke lader sig holde tilbage:

- Skabertrangen og lysten til at være egen chef ligger så dybt i dem, at det er det mindre vigtigt, om økonomien buldrer derudad eller er usikker. Så håber jeg bare, at folk er klar på at støtte de helt nye virksomheder, for det har de brug for.

Den største stigning i antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder er sket i Østsjælland, i Nordjylland er stigningen ni procent, mens den i Københavns omegn er seks procent.

Skive er den kommune, der har oplevet den største stigning. Her er antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder steget med 83 procent.

Den største nedgang har de oplevet i Vestjylland. Her er antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder reduceret med ni procent sammenlignet med første kvartal året før.