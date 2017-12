I år har endnu flere økonomisk trængte familier fra Holbæk Kommune fået bedre mulighed for at kunne købe gaver til at lægge under træet. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik.)

Send til din ven. X Artiklen: Flere familier får økonomisk hjælp i julen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere familier får økonomisk hjælp i julen

Holbæk - 21. december 2017 kl. 06:27 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 procent flere familier i Holbæk Kommune har i år søgt om julehjælp fra Julekomitéen af 1922, men alligevel kan alle godkendte familier forvente at modtage økonomisk støtte.

For selvom efterspørgslen for julehjælp stiger, gør et tilsvarende voksende donationsbeløb det muligt at hjælpe alle, der lever op til kriterierne for at modtage den økonomiske støtte. Det gælder i år for i alt 183 økonomisk trængte familier.

Et samlet større donationsbeløb

I år har virksomheder og private i Holbæk Kommune doneret i alt 163.000 kroner til julehjælpen. Et beløb, der er over 11 procent højere end sidste år, hvor julekomiteen modtog støtte for 146.000 kroner.

Derfor har det været muligt at hjælpe flere familier i takt med, at flere har søgt om hjælp, og det glæder borgmester Søren Kjærsgaard, der er formand for Julekomitéen af 1922.

- Jeg glæder mig over, at så mange - både private og virksomheder - bakker op om julehjælpen, og at vi i år har mulighed for at hjælpe endnu flere familier end tidligere, siger han i en pressemeddelelse.

Sidste år søgte 210 familier i Holbæk Kommune om julehjælp fra Julekomitéen af 1922, men i år er det tal vokset til at udgøre 243 familier.

Lidt mindre beløb til hver

De familier, der bliver godkendt til julehjælp, får udbetalt et kontant beløb, men da det indsamlede beløb ikke er steget helt så meget som antallet af ansøgere, får hver familie i år lidt færre penge end tidligere.

Familier med ét barn får i år 700 kroner, og familier med flere børn får derudover 100 kroner ekstra per barn.

Søren Kjærsgaard mener dog, at hver en krone, der bliver givet ud, har betydning for den enkelte familie.

- Det er måske lige dét, der gør det muligt at købe gaver til børnene eller få lidt søde sager i juledagene, siger han.

Indsamling via MobilePay

I år har det været muligt at donere til julehjælpen via MobilePay, hvilket mange af butikkerne i bymidten af Holbæk har reklameret for.

Det har resulteret i donationer for knap 8000 kroner.

Den større opbakning til julehjælpen, mener Søren Kjærsgaard, er positiv, og han kalder udviklingen for god.

- Det er min oplevelse, at vi er inde i en god udvikling, hvor vi hele tiden når ud til både flere familier og flere bidragsydere, siger han.

- Den opmærksomhed og opbakning er helt afgørende for at kunne blive ved med at hjælpe de familier, der har svært ved at få enderne til at nå sammen i julen.