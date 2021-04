Send til din ven. X Artiklen: Flere falder fra i idrætten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere falder fra i idrætten

Holbæk - 20. april 2021 kl. 07:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Holbæk: Idrætsvanerne er blevet påvirket af coronasituationen.

I Holbæk Kommune har idrætsforeningerne organiseret under DGI og Danmarks Idrætsforbund er der det seneste år registreret et medlemsfald på fire procent.

Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner har sat deres spor i foreningernes medlemstilslutning over hele landet.

De 185 idrætsforneinger i Holbæk Kommune har efter det fire procents frafald 28.335 medlemmer.

Udendørsaktiviteter som padeltennis, tennis, golf og løb er taget til det seneste år, mens indendørsidrætter som gymnastik, svømning og fitness på grund af nedlukningen af idrætsfaciliteter har haft det svært under coronakrisen.

Stor indsats

I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder organisationerne sig over, at kommunerne har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

- Jeg har oplevet en stor kreativitet og stålsat vilje til at holde fast i fællesskaberne på afstand med for eksempel onlinetræning hos frivillige, trænere og ledere, som kommunerne har bakket op. Det er grunden til, at tilbagegangen i medlemstal ikke er så stor som frygtet, siger Bruno L. Hansen, formand i DGI Midt- og Vestsjælland:

Alt hvad man kan

- I Holbæk Kommune har man gjort alt, hvad man kunne for at understøtte foreningslivet, og der er etableret en lokal hjælpepakke, så alle kommer fornuftigt igennem corona. Jeg glæder mig over vores Bevæg dig for livet-partnerskab med Holbæk Kommune, hvor vi vil bruge vores erfaringerne til at komme godt i gang igen.